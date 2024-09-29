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Происшествия Атаки БПЛА Более 100 беспилотников атаковали регионы России: в многоэтажке вспыхнул пожар — видео

Более 100 беспилотников атаковали регионы России: в многоэтажке вспыхнул пожар — видео

О пострадавших в доме не сообщается

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4 комментария

Загорелся один из балконов дома

В Воронежской области сбили несколько украинских беспилотников, из-за падения обломков одного из них вспыхнул пожар в жилом доме. О пострадавших не сообщается. В некоторых машинах, которые были припаркованы рядом, выбило стёкла, также повреждены несколько окон в доме. По данным Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь на территории России сбили 125 украинских беспилотников.

— На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Оперативные службы находятся на месте, — сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Пожар вспыхнул в одном из ЖК

Также глава региона сообщил еще о нескольких сбитых дронах ВСУ, по его данным, они горят на земле на окраине города и за его пределами. По словам Гусева, предварительно, повреждена крыша одного дома.

В жилом доме выбило стёкла

У машин, которые находились рядом, также выбиты стёкла

Очевидцы делятся кадрами

Помимо этого, за прошедшую ночь беспилотники атаковали Ростовскую, Волгоградскую, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, а также Краснодарский край.

По данным губернатора Ростовской области, после падения одного из сбитых дронов, загорелась сухая трава.

На видео слышно взрыв

— Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку врага. В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА, в т. ч. пять — в юго-западной части региона и 13 — в Миллеровском районе. По оперативной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, — написал Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Об атаке беспилотников ВСУ также сообщил губернатор Краснодарского края.

— В селе Шабельском Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался — от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль. Пострадавших в результате происшествия, к счастью, нет, — указал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Неделю назад украинские дроны атаковали Краснодарский край, из-за падения обломков начался пожар, жителей эвакуировали.

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Комментарии
4
MORFIN
3 минуты
как всегда -людей бросили, чиновники сбежали?
Гость
3 часа
Таврическому с его донами уже рассказали об этом и скоро по плану будет пресс-конференция где недорогим россиянам всё объяснят Построение многополярного мира это задача не одного дня и издержки неизбежны, надо сплотиться вокруг незаменимого вошьдя!
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