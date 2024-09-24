Пельмени не при чем: в деле о смертельном отравлении детей из Красноярского края новый поворот — что стало причиной

Эксперты пытаются выяснить, чем отравилась семья Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Все версии вокруг отравления семьи в Красноярском крае пока не имеют твердого основания. Следствие пытается выяснить, какое неустановленное вещество стало причиной гибели четверых детей. Накануне в доме травили насекомых. Пока правоохранители склоняются к тому, что именно это привело к трагедии. Расскажем все, что известно на данный момент.

Некачественные продукты

Напомним, что семья из поселка Красная Сопка поужинала пельменями и курицей, купленными в местном магазине «Олимп». На утро все почувствовали себя плохо. Поэтому в первую очередь рассматривали версию, что с продуктами было что-то не так. В Следственном комитете сразу завели уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — сбыт товаров или оказание услуг, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (максимальный срок — 10 лет). Допросили хозяина и продавца продуктового магазина, фельдшера Красносопкинской амбулатории, родственников семьи. Изымают видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом.

Нарушения действительно нашли.

— Основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарных документов, неизвестного происхождения, — сообщили в Россельхознадзоре.

Продавец местного магазина не верит, что дети умерли из-за продуктов Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Однако продавец и местные жители сомневаются, что дело было в продуктах. Никто, кроме семьи, потерявшей четверых детей, не жаловался на плохое самочувствие после еды.

Детская неосторожность

В доме у пострадавших нашли отраву для мух, пестициды, антибиотики для скота. Предположительно, кто-то из детей мог перепутать опасное вещество с приправой.

— В квартире семьи изъяты продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире, — сообщают в краевой прокуратуре.

Аэрозоль от насекомых

Наиболее вероятной причиной отравления семьи из Красной сопки называют аэрозоль от насекомых, рассказали в прокуратуре Красноярского края. Накануне семья обрабатывала этим средством дом.

В пользу версии говорит то, что в рвотных массах нашли следы вещества, которое входит в состав таких аэрозолей, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

Средства от насекомых, которые нашли в доме семьи Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия











Однако на Новосибирском завод «Сибиар», где производят средства от насекомых, заверили, что за 30 лет работы предприятия не было случаев, когда продукция компании стала бы причиной смерти человека.

— Собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации, — цитирует представителей предприятия РИА Новости.

Что известно о трагедии в Красноярском крае Источник: NGS24.RU