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Происшествия Спецоперация на Украине Беспилотник упал возле оживленного шоссе в Таганроге: от удара пострадали машины и склад — кадры

Беспилотник упал возле оживленного шоссе в Таганроге: от удара пострадали машины и склад — кадры

На месте разгорелся сильный пожар

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После падения дрона разгорелся сильный пожар

В Таганроге днем беспилотник рухнул возле оживленного шоссе. В результате загорелся склад. Делимся кадрами последствий.

— В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов. Огнем повреждены кровля здания и четыре легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом, — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На кадрах в небо поднимаются черные клубы дыма

Пожар, площадью 200 квадратных метров уже потушили. К счастью, при дневной атаке никто из местных жителей не пострадал.

Инцидент произошел на Николаевском шоссе. Местные жители не на шутку испугались

Больше всего досталось складу

— Смотри, беспилотник взорвался прямо возле меня, — воскликнул один из авторов видео с места происшествия.

В Минобороны пока не прокомментировали ситуацию. Беспилотники сегодня заметили не только в Таганроге. Украинские дроны сбили над Курской и Белгородской областями.

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