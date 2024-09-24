Беспилотник упал возле оживленного шоссе в Таганроге: от удара пострадали машины и склад — кадры

В Таганроге днем беспилотник рухнул возле оживленного шоссе. В результате загорелся склад. Делимся кадрами последствий.
— В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов. Огнем повреждены кровля здания и четыре легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом, — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Пожар, площадью 200 квадратных метров уже потушили. К счастью, при дневной атаке никто из местных жителей не пострадал.
Инцидент произошел на Николаевском шоссе. Местные жители не на шутку испугались
— Смотри, беспилотник взорвался прямо возле меня, — воскликнул один из авторов видео с места происшествия.
В Минобороны пока не прокомментировали ситуацию. Беспилотники сегодня заметили не только в Таганроге. Украинские дроны сбили над Курской и Белгородской областями.