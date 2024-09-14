Пять человек пострадали в аварии с элитной иномаркой в центре Ярославля. Видео

Вечером в пятницу, 13 сентября, пять человек пострадали в аварии в центре Ярославля. На пересечении проспекта Октября и улицы Победы столкнулись «Ягуар» и «Сузуки». Детали раскрыли в Госавтоинспекции.
— По предварительной информации, водитель, женщина, управляя автомобилем «Ягуар», при повороте с проспекта Октября на улице Победы не уступила дорогу двигающемуся прямо автомобилю «Сузуки» под управлением мужчины, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. — В результате ДТП пять человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.
Момент аварии попал в объектив городских камер и видеорегистратора одного из автомобиля. Машины выехали на перекресток под мигающий зеленый. Сразу после удара транспорт задымился.
За рулем красного «Ягуара» была 43-летняя женщина, другой машиной управлял 43-летний водитель.
Судя по кадрам с места аварии, одна из пострадавших женщин лежала на дороге. На месте работали пожарные, реанимобиль и сотрудники ГАИ.
— По словам свидетелей, пострадали две женщины и маленький ребенок, — писали в группе «Жесть Ярославль».
Вскоре количество пострадавших изменилось. Мы запросили информацию об их состоянии в пресс-службе областного Министерства здравоохранения.
Дорогостоящие авто превратились в груду металла. Машины собрали пробку в центре в десятом часу вечера.