Пять человек пострадали в аварии с элитной иномаркой в центре Ярославля. Видео

В аварии пострадали пять человек Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / T.me











Вечером в пятницу, 13 сентября, пять человек пострадали в аварии в центре Ярославля. На пересечении проспекта Октября и улицы Победы столкнулись «Ягуар» и «Сузуки». Детали раскрыли в Госавтоинспекции.

— По предварительной информации, водитель, женщина, управляя автомобилем «Ягуар», при повороте с проспекта Октября на улице Победы не уступила дорогу двигающемуся прямо автомобилю «Сузуки» под управлением мужчины, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. — В результате ДТП пять человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.

Момент аварии попал в объектив городских камер и видеорегистратора одного из автомобиля. Машины выехали на перекресток под мигающий зеленый. Сразу после удара транспорт задымился.

«Жесть Ярославль» / T.me, «Безопасный регион» Источник: Момент столкновения попал на видео

За рулем красного «Ягуара» была 43-летняя женщина, другой машиной управлял 43-летний водитель.

Судя по кадрам с места аварии, одна из пострадавших женщин лежала на дороге. На месте работали пожарные, реанимобиль и сотрудники ГАИ.

Спасатели пролили авто и дорогу, чтобы предотвратить пожар и смыть разлитое топливо Источник: «Подслушано в Ярославле» / T.me, «Жесть Ярославль» / T.me, «Безопасный регион»

— По словам свидетелей, пострадали две женщины и маленький ребенок, — писали в группе «Жесть Ярославль».

Вскоре количество пострадавших изменилось. Мы запросили информацию об их состоянии в пресс-службе областного Министерства здравоохранения.

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