НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 762мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80
Дачные лайфхаки
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Угадай предмет из СССР
Куда съездить на выходных
Почему осенью все лень
Лучшие бизнес-идеи страны
Детские суициды
Самолет среди домов
ЖК на месте бани
Происшествия Пять человек пострадали в аварии с элитной иномаркой в центре Ярославля. Видео

Пять человек пострадали в аварии с элитной иномаркой в центре Ярославля. Видео

Внедорожники превратились в груду металла

2 122
4 комментария

В аварии пострадали пять человек

Вечером в пятницу, 13 сентября, пять человек пострадали в аварии в центре Ярославля. На пересечении проспекта Октября и улицы Победы столкнулись «Ягуар» и «Сузуки». Детали раскрыли в Госавтоинспекции.

— По предварительной информации, водитель, женщина, управляя автомобилем «Ягуар», при повороте с проспекта Октября на улице Победы не уступила дорогу двигающемуся прямо автомобилю «Сузуки» под управлением мужчины, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. — В результате ДТП пять человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.

Момент аварии попал в объектив городских камер и видеорегистратора одного из автомобиля. Машины выехали на перекресток под мигающий зеленый. Сразу после удара транспорт задымился.

«Жесть Ярославль» / T.me, «Безопасный регион»

За рулем красного «Ягуара» была 43-летняя женщина, другой машиной управлял 43-летний водитель.

Судя по кадрам с места аварии, одна из пострадавших женщин лежала на дороге. На месте работали пожарные, реанимобиль и сотрудники ГАИ.

Спасатели пролили авто и дорогу, чтобы предотвратить пожар и смыть разлитое топливо

— По словам свидетелей, пострадали две женщины и маленький ребенок, — писали в группе «Жесть Ярославль».

Вскоре количество пострадавших изменилось. Мы запросили информацию об их состоянии в пресс-службе областного Министерства здравоохранения.

+2

Дорогостоящие авто превратились в груду металла. Машины собрали пробку в центре в десятом часу вечера.

Если вы стали очевидцем аварии, свяжитесь с редакцией. Мы на связи во «ВКонтакте» и Telegram.

Звоните8-905-645-9232
Мы в соцсетях
ПО ТЕМЕ
Авария ДТП Элитное авто Столкновение авто ГАИ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
14 сентября 2024, 09:48
Ягуары в Ярославле не водятся.
Гость
14 сентября 2024, 09:53
Водитель «Сузуки» сказал, что в ДТП виноват светофор, он слишком рано с мигающего зеленого на красный переключился.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление