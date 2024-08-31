НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

2 м/c,

ю-в.

 761мм 73%
Подробнее
1 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
Северное сияние в Ярославле
Стильные ярославцы
В пожаре погиб 7-летний ребенок
Очередь в поликлинике
Суд над Блиновской
Почему умирают дети
Самые застраиваемые районы
Ваше мнение о работе
Куда съездить на выходных
Сборы в школу
Происшествия В Ярославской области произошло смертельное ДТП. Видео

В Ярославской области произошло смертельное ДТП. Видео

Первые подробности

2 323
3 комментария

В ДТП погибала 41-летняя пассажирка мотоцикла

Смертельное ДТП произошло на трассе в Тутаевском районе Ярославской области утром 31 августа. По предварительным данным Госавтоинспекции, 38-летний водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и съехал в кювет.

— ДТП произошло в 11:55 31 августа на 15-м километре автодороги Тутаев — Шопша. В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы, 41-летняя пассажирка скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.

Кадры с места ДТП

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

— На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — добавили в пресс-службе ГИБДД Ярославской области.

Все самые оперативные новости публикуем в соцсетях 76.RU: подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Телеграме».

ПО ТЕМЕ
ДТП Авария Происшествие Смерть
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
31 августа 2024, 20:38
Пассажир на мотоцикле всегда подвергается большему риску, чем водитель.
Гость
31 августа 2024, 20:59
😥😥😥🙏🙏🙏
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление