В Ярославской области произошло смертельное ДТП. Видео

Смертельное ДТП произошло на трассе в Тутаевском районе Ярославской области утром 31 августа. По предварительным данным Госавтоинспекции, 38-летний водитель мотоцикла Yamaha не справился с управлением и съехал в кювет.
— ДТП произошло в 11:55 31 августа на 15-м километре автодороги Тутаев — Шопша. В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы, 41-летняя пассажирка скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ярославской области.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
— На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — добавили в пресс-службе ГИБДД Ярославской области.