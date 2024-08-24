Прилететь на юг не получится: самолеты массово не могут приземлиться в Сочи

В Сочи из-за сильного ветра 20 самолетов приземлились на запасных аэродромах. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта города.
Там уточнили, что пассажиры направились на аэродромы в Минеральные Воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный и Элисту. Обратные рейсы на самолетах, которые не долетели до Сочи, будут задержаны. Однако все рейсы, которые уже прибыли, совершаются по расписанию, без задержек.
— При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан, в связи с поздним прибытием самолетов. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров, — сообщили в пресс-службе аэропорта.
В аэропорту стараются обеспечить комфортные условия для тех, кто может задержаться. Увеличили количество операторов call-центра на линии, установили дополнительные кулеры с водой и усилили уборку санитарных зон.
— Просим вас с уважением относиться к окружающим, в связи с большой плотностью ожидающих вылета пассажиров, не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям, — добавили в пресс-службе аэропорта.
До 25 августа на курорте действует штормовое предупреждение. В субботу утром в МЧС сообщили о сильных дождях и приближении грозового фронта.