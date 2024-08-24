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Происшествия Прилететь на юг не получится: самолеты массово не могут приземлиться в Сочи

Прилететь на юг не получится: самолеты массово не могут приземлиться в Сочи

Такие меры были приняты из-за погодных условий

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В Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы

В Сочи из-за сильного ветра 20 самолетов приземлились на запасных аэродромах. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта города.

Там уточнили, что пассажиры направились на аэродромы в Минеральные Воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный и Элисту. Обратные рейсы на самолетах, которые не долетели до Сочи, будут задержаны. Однако все рейсы, которые уже прибыли, совершаются по расписанию, без задержек.

— При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан, в связи с поздним прибытием самолетов. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют пассажиров, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В аэропорту стараются обеспечить комфортные условия для тех, кто может задержаться. Увеличили количество операторов call-центра на линии, установили дополнительные кулеры с водой и усилили уборку санитарных зон.

— Просим вас с уважением относиться к окружающим, в связи с большой плотностью ожидающих вылета пассажиров, не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям, — добавили в пресс-службе аэропорта.

До 25 августа на курорте действует штормовое предупреждение. В субботу утром в МЧС сообщили о сильных дождях и приближении грозового фронта.

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Сочи Задержка авиарейса Погодные условия Аэропорт Курорт
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