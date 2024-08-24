«Обрыв провода»: в Ярославле на крупном проспекте собралась пробка из-за вставших троллейбусов

— На площади Богоявления произошел обрыв контактного провода. Водитель легковой машины выехал в него. На месте работают сотрудники ГИБДД. Как только они дадут команду о том, что можно восстанавливать провод, мы этим займемся. Если бы водитель не въехал в него, мы сделали бы это сразу. А теперь приходится ждать. Но я думаю, в ближайший час все сделаем.