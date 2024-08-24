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Происшествия «Обрыв провода»: в Ярославле на крупном проспекте собралась пробка из-за вставших троллейбусов

«Обрыв провода»: в Ярославле на крупном проспекте собралась пробка из-за вставших троллейбусов

Люди сообщают о заторе

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Рассказываем, что случилось

Днем 24 августа на Московском проспекте в районе Богоялвенской площади в Ярославле образовалась пробка. Читатели 76.RU сообщили, что ее причина — вставшие троллейбусы. Несколько «усатых» выстроились в ряд друг за другом.

— Из-за этого от гостиницы «Азимут» образовалась пробка, — рассказала читательница 76.RU.

Автомобилисты сообщают о заторе

Директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог в беседе с 76.RU рассказал, в чем дело:

— На площади Богоявления произошел обрыв контактного провода. Водитель легковой машины выехал в него. На месте работают сотрудники ГИБДД. Как только они дадут команду о том, что можно восстанавливать провод, мы этим займемся. Если бы водитель не въехал в него, мы сделали бы это сразу. А теперь приходится ждать. Но я думаю, в ближайший час все сделаем.

Сервис «Яндекс.Карты» оценивает дорожную обстановку в городе на 2 балла. Красным цветом отмечен небольшой участок до моста через Которосль в сторону центра.

Так агрегатор сервиса оценивает обстановку на Московском проспекте

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