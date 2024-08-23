«Как можно творить такое, говоря священные слова "Аллах акбар"?» Муфтий Волгоградской области — о захвате колонии радикалами

Заключенные колонии ИК-19 в Волгоградской области взяли в заложники сотрудников ФСИН: есть убитые и раненные. Всё произошло во время заседания дисциплинарной комиссии.
Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, четверых сотрудников ФСИН с тяжелыми ранениями доставили в больницу. Однако другие силовики по-прежнему остаются в заложниках.
По данным СМИ, в захвате исправительного учреждения подозревают как минимум трех заключенных — уроженцев Средней Азии. Их личности уже установлены. Их связывают с исламскими радикальными течениями. Также сообщалось о том, что на место переговоров с предполагаемыми захватчиками прибыл председатель Духовного управления мусульман Волгоградской области Ильяс Биктимиров.
Тем не менее в разговоре с MSK1.RU Биктимиров рассказал, что пока только выезжает в Суровикино. На месте же находится его помощник из Суровикино. Также муфтий Волгоградской области резко осудил мусульман, подозреваемых в захвате ИК-19.
— Я выезжаю из другого региона. А там [около ИК-19] сейчас мой помощник из Суровикино. Я уже сотрудникам его номер дал, он сам свою готовность к переговорам подтвердил, — сообщил муфтий Биктимиров MSK1.RU. — Считаю происходящее провокацией. Ислам категорически запрещает убивать людей.
Как можно творить такое, говоря священные слова «Аллах акбар» и «Бисмиллях»?
Первый заместитель Духовного управления мусульман Волгоградской области Абдурахман Хаджи Халилулаев также поставил под сомнение приверженность к исламу людей, устроивших резню в колонии.
— Это не люди. И нет разницы, кого они там представляют, они не представляют никакую религию. Они, одним словом, — отбросы общества, животные. Ни одна религия не позволяет людей убивать, — заметил он в разговоре с MSK1.RU.
Два месяца назад аналогичное происшествие случилось в СИЗО-1 Ростовской области — обвиняемые радикалы, содержащиеся в одной из камер, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Подробнее об этом — в материале MSK1.RU.