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Заключенные захватили волгоградскую колонию

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Происшествия Захват колонии в Волгограде «Как можно творить такое, говоря священные слова "Аллах акбар"?» Муфтий Волгоградской области — о захвате колонии радикалами

«Как можно творить такое, говоря священные слова "Аллах акбар"?» Муфтий Волгоградской области — о захвате колонии радикалами

Ранее сообщалось, что главный мусульманский священник выехал на переговоры с заключенными

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2 комментария
Заключенные захватили исправительную колонию № 19 в городе Суровикино Волгоградской области. На фото — территория ИК-19 в 2019 году

Заключенные колонии ИК-19 в Волгоградской области взяли в заложники сотрудников ФСИН: есть убитые и раненные. Всё произошло во время заседания дисциплинарной комиссии.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, четверых сотрудников ФСИН с тяжелыми ранениями доставили в больницу. Однако другие силовики по-прежнему остаются в заложниках.

По данным СМИ, в захвате исправительного учреждения подозревают как минимум трех заключенных — уроженцев Средней Азии. Их личности уже установлены. Их связывают с исламскими радикальными течениями. Также сообщалось о том, что на место переговоров с предполагаемыми захватчиками прибыл председатель Духовного управления мусульман Волгоградской области Ильяс Биктимиров.

Тем не менее в разговоре с MSK1.RU Биктимиров рассказал, что пока только выезжает в Суровикино. На месте же находится его помощник из Суровикино. Также муфтий Волгоградской области резко осудил мусульман, подозреваемых в захвате ИК-19.

— Я выезжаю из другого региона. А там [около ИК-19] сейчас мой помощник из Суровикино. Я уже сотрудникам его номер дал, он сам свою готовность к переговорам подтвердил, — сообщил муфтий Биктимиров MSK1.RU. — Считаю происходящее провокацией. Ислам категорически запрещает убивать людей.

Как можно творить такое, говоря священные слова «Аллах акбар» и «Бисмиллях»?

Первый заместитель Духовного управления мусульман Волгоградской области Абдурахман Хаджи Халилулаев также поставил под сомнение приверженность к исламу людей, устроивших резню в колонии.

— Это не люди. И нет разницы, кого они там представляют, они не представляют никакую религию. Они, одним словом, — отбросы общества, животные. Ни одна религия не позволяет людей убивать, — заметил он в разговоре с MSK1.RU.

Два месяца назад аналогичное происшествие случилось в СИЗО-1 Ростовской области — обвиняемые радикалы, содержащиеся в одной из камер, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Подробнее об этом — в материале MSK1.RU.

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Комментарии
2
Гость
23 августа 2024, 16:39
Иудеи Христиане Буддисты итд такого не делают, задумайтесь об этом и корне всего происходящего
Гость
23 августа 2024, 16:43
Фсиновцам ништо не служит уроком. Ну сколько можно издеваться над заключенными?
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