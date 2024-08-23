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Происшествия Неба не видно из-за дыма, повсюду бурлит лава. В Исландии случилось мощное извержение вулкана — кадры

Неба не видно из-за дыма, повсюду бурлит лава. В Исландии случилось мощное извержение вулкана — кадры

Власти объявили чрезвычайное положение, людей эвакуировали

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2 комментария
Лава вытекает с высокой скоростью

На юго-западе Исландии рядом с городом Гриндавик случилось мощное извержение вулкана Сундхнукур, сообщает телеканал RUV. На месте ЧП образовалась трещина длиной более четырех километров, откуда вытекает лава.

Жителей ближайшего района эвакуировали. В ночь на 23 августа в городе объявили чрезвычайное положение. Скорость вулканической магмы высока: поток лавы составляет две тысячи кубических метров в секунду. Большая часть лавы течет на восток и север.

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Сейчас главные опасения властей вызывает то, что поток может достигнуть трубопровода холодной воды. Тогда местные могут остаться без воды.

Ранее подобное ЧП случилось 14 января. Этот же вулкан начал уничтожать старейший город Гриндавик. Мэр города Фаннар Йонассон заявил, что извержений вулкана в регионе не было с XVIII века.

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Комментарии
2
Гость
23 августа 2024, 08:03
Человечество на грани страшной катастрофы и гибели. Огромные выбросы в атмосферу от вулкана и от масштабного сжигания топлива в результате атак беспилотников приведут к тому, что страны ЕС накроет плотное облако смога. Это приведет к гибели растений, голоду и массовой гибели людей.
Гость
23 августа 2024, 08:06
Мы тоже самое своими руками делаем, посмотрите зомбоящик где всё идёт по плану - картинки теже
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