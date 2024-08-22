Молодую россиянку нашли мертвой на острове Маврикий: новости 22 августа

Об исчезновении россиянки Залии в посольство сообщила ее подруга 20 августа. Консул оперативно связался с полицией, и та начала расследование Источник: Залия Шамигулова / «ВКонтакте»











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 августа.



На острове Маврикий убили россиянку

Пропавшая на острове Маврикий 29-летняя россиянка Залия Шамигулова погибла. Об этом сообщили РИА Новости в информационном центре полиции Маврикия и добавили, что правоохранительные органы страны готовы передать тело российским дипломатам.

— Она умерла, мы не можем дать вам больше информации. Посольство должно связаться с нами, чтобы забрать тело, — заявили в полиции.

Местный портал Express пишет, что девушка была убита, ее тело нашли в среду вечером в районе Ля-Мари. Задержан подозреваемый. Мужчина, по данным издания, признался, что несколько раз ударил девушку ножом и закопал. Он сам показал, где спрятал тело.

В порту «Кавказ» атаковали паром с топливом

ВСУ атаковали железнодорожный паром в Краснодарском крае. В порту «Кавказ», где стояло судно, начался пожар.



— Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим. Атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ, — сообщили в Тelegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.



Момент взрыва попал на видео Источник: Kub Mash / T.me

На месте работают оперативные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших пока уточняется. По данным СМИ, порт был атакован ракетой «Нептун». Она попала в пришвартованное судно. Атака, по неофициальным данным, велась из Одесской области.



Замглавы департамента Минобрнауки Журавлева арестовали по делу о взятке

Замглавы департамента Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Журавлев арестован по обвинению во взятке. Об этом в четверг сообщает ТАСС.

Согласно сайту Минобрнауки РФ, Дмитрий Журавлев занимает должность заместителя директора департамента и курирует отдел аналитико-методологического обеспечения деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук, а также отдел программ и проектов в сфере агропромышленного комплекса. Источник: minobrnauki.gov.ru











В июне Дмитрия Журавлева арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере — часть 6 статьи 290 УК РФ. Согласно решению Басманного суда, срок содержания под стражей обвиняемого продлили до 4 ноября 2024 года. Известно, что Дмитрий Журавлев полностью признал свою вину и ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности.



Как пишет РИА Новости, Минобрнауки подтвердило информацию о задержании Журавлева и отметило, что содействует следствию.

Из-за массовой атаки БПЛА загорелся объект Минобороны под Волгоградом

Ночью 22 августа Волгоградскую область массово атаковали беспилотники. Местные жители сообщали о взрыве и крупном пожаре. Позже информацию о происшествии подтвердил губернатор Андрей Бочаров.



Источник: Жесть Волжский / T.me

— В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет, — сообщил губернатор.



Аэропорт Волгограда временно прекращал свою работу. Наши коллеги из V1.RU собирали всё, что известно о ЧП, в режиме онлайн.

Источник: читатели V1.RU











В жилом доме в Пермском крае взорвался газ

В жилом многоквартирном доме в городе Кизел Пермского края взорвался газ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.



Источник: shot_shot / T.me

Жителей пострадавших квартир эвакуировали. На месте создали краевой оперативный штаб.

Дом, в котором произошел взрыв газа, недавно отремонтировали. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Следственный комитет России сообщает, что под завалами может быть еще один человек. Также в ведомстве рассказали, что могло стать причиной ЧП. По предварительной информации, второй пока не найденный пострадавший и мужчина, которого на вертолете санавиации доставили в ожоговый центр Перми, были пьяны и пытались демонтировать газовую плиту. Предположительно, это стало причиной утечки газа, которая привела к взрыву.

Источник: СУ СК России по Пермскому краю

Всю информацию о взрыве газа в Кизеле редакция 59.RU оперативно публикует в онлайн-трансляции.



Один из сильнейших альпинистов России погиб, не сумев найти друга

Федерация альпинизма России подтвердила факт смерти одного из сильнейших альпинистов страны Сергея Нилова, который отправился на поиски своего друга. Об этом сообщается на сайте федерации.

Источник: alpfederation.ru











Экспедиция из пяти человек, в числе которых был Нилов, отправилась на гору Гашербрум IV в Пакистане, чтобы найти и вернуть тело Дмитрия Головченко, пропавшего там в сентябре 2023 года. Тогда вместе с Головченко восхождение совершал Нилов, он тоже сорвался, но выжил и был спасён. На этот раз он погиб из-за схода льда.



Источник: alpfederation.ru











Его товарищи Михаил Миронов и Сергей Миронов три дня провели на ледопаде, их удалось спасти. Сегодня утром мужчин, наконец, доставили в госпиталь в Скарду. Их состояние оценивается как благополучное, без серьезных последствий. Поиски тела Сергея Нилова участники экспедиции решили прекратить.

После обрушения серака (вертикальное ледниковое образование на передней кромке ледника) шел затяжной снегопад, сейчас склоны покрыты большим слоем снега, и попытки сделать облет не принесли результатов, отмечается в сообщении Источник: alpfederation.ru











Источник: alpfederation.ru











В Бангладеш от наводнения пострадали около трех миллионов человек

Восемь округов Бангладеш затопило из-за сильных ливней, которые внезапно обрушились на страну. В результате наводнения пострадали около трех миллионов человек, сообщает издание The Daily Star.



Источник: thedailystar.net











Известно о двух бангладешцах, погибших от стихии. Под водой оказались участки железнодорожных путей, а также трассы, связывающие столицу Бангладеш — Дакку с четырнадцатью городами.



Власти страны обвинили в случившемся Индию. Они предположили, что наводнение связано с открытием плотины Дамбуре недалеко от границы Бангладеш и Индии. В свою очередь, МИД Индии опроверг обвинения властей Бангладеш.

На турнир в Пермь приехала фейковая сборная Колумбии — она проиграла с разницей в сто очков

Пермский баскетбольный клуб «Парма» разгромил сборную Колумбии на Кубке Дружбы, но Федерация баскетбола Колумбии заявила: пермяки сыграли вовсе не с их сборной. В официальном заявлении руководство колумбийского баскетбола говорит, что не получало никакого приглашения на эти соревнования.

«Парма» обыграла сборную Колумбии со счетом 155:53 Источник: Российская Федерация Баскетбола (РФБ) / vk.com











21 августа в Перми начался международный турнир Fonbet Кубок Дружбы. Сайт правительства Прикамья писал, что в нем за звание лучших сразятся национальные команды России, Венесуэлы, Колумбии и пермский баскетбольный клуб «Парма». В первый же день пермский клуб сыграл с колумбийцами и победил их со счетом 155:53. Однако Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не получала никакого приглашения на участие в Кубке Дружбы в России, пишет Sports.ru.



— Федерация баскетбола Колумбии не давала формального разрешения представлять страну на Кубке Дружбы в России ни какому-либо клубу, ни какой-либо школе, — заявило руководство колумбийского баскетбола.



Федерация добавила, что накажет того, кто незаконно использовал образ колумбийской сборной и ее логотип.

В Ботсване добыли гигантский алмаз размером с ладонь

Из рудника Карове в Ботсване извлекли гигантский алмаз размером с ладонь. Вес одного из крупнейших когда-либо найденных камней составляет 2492 карата. Об удивительной и невероятно прибыльной добыче сообщила алмазная компания Lucara.



Камень нашли благодаря специальной технологии Mega Diamond Recovery («MDR») X-ray Transmission («XRT»). Инновация позволяет добывать высокоценные алмазы, сохраняя их размер. До этого камня рекордсменами компании Lucara были 1758-каратный и 1109-каратный алмазы Источник: lucaradiamond.com











— Мы в восторге от извлечения этого необычного алмаза весом 2492 карата. Эта находка не только демонстрирует выдающийся потенциал нашего рудника Карове, но и подтверждает наши стратегические инвестиции в передовую технологию XRT, — поделился президент и генеральный директор алмазной компании Уильям Лэмб.

К слову, термин «карат» означает вес бриллианта, а не его размер. Принято считать, что один карат равен 0,2 грамма. Соответственно, алмаз, добытый накануне в Ботсване, весит около полукилограмма Источник: lucaradiamond.com











Человек с чипом от Илона Маска научился играть в Counter Strike силой мысли

Благодаря чипу Neuralink парализованный пациент научился стрелять в Counter Strike 2 силой мысли, сообщается на сайте компании Илона Маска. С помощью мозговых импульсов Алекс может направлять персонажа в разные места и стрелять из оружия.

В настоящее время всего два человека живут с вживленными имплантами от Neuralink. Илон Маск заявил, что через десять лет миллионы людей смогут получить доступ к мозговым нейрочипам, которые разрабатывает компания Neuralink.



По его словам, при благоприятном развитии событий через несколько лет сотни людей будут пользоваться чипами Neuralink, через пять лет появятся десятки тысяч обладателей мозговых имплантов, а через десять лет — миллионы.

