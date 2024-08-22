Огонь охватил порт в Краснодарском крае: всё, что известно об атаке на паром с топливом, — кадры

ВСУ атаковали железнодорожный паром в Краснодарском крае. В порту Кавказ, где стояло судно, начался пожар.
— Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим. Атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ, — сообщили в Тelegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших пока уточняется.
По данным СМИ, порт был атакован ракетой «Нептун». Она попала в пришвартованное судно. Атака, по неофициальным данным, велась из Одесской области.
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Также всем напомнили о действии запрета на публикацию фото и видео работы ПВО в соцсетях.
Атаки сегодня проводились и на другие регионы. В частности, Курскую, Брянскую, Белгородскую и Воронежскую области. Украинские военные даже пытались прорваться через границу. ВСУ также не оставляет попытки ударить по Крымскому мосту.