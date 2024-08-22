Огонь охватил порт в Краснодарском крае: всё, что известно об атаке на паром с топливом, — кадры

На месте пожара уже работают оперативные службы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











ВСУ атаковали железнодорожный паром в Краснодарском крае. В порту Кавказ, где стояло судно, начался пожар.



— Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим. Атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ, — сообщили в Тelegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Момент взрыва попал на видео Источник: Kub Mash / T.me

Сейчас на месте работают оперативные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших пока уточняется.



По данным СМИ, порт был атакован ракетой «Нептун». Она попала в пришвартованное судно. Атака, по неофициальным данным, велась из Одесской области.

Со стороны порта в небо поднимается черный дым Источник: Kub Mash / T.me

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Также всем напомнили о действии запрета на публикацию фото и видео работы ПВО в соцсетях.

