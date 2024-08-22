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Происшествия Спецоперация на Украине Огонь охватил порт в Краснодарском крае: всё, что известно об атаке на паром с топливом, — кадры

Огонь охватил порт в Краснодарском крае: всё, что известно об атаке на паром с топливом, — кадры

Движение на Крымском мосту остановили

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3 комментария
На месте пожара уже работают оперативные службы

ВСУ атаковали железнодорожный паром в Краснодарском крае. В порту Кавказ, где стояло судно, начался пожар.

— Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим. Атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ, — сообщили в Тelegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Момент взрыва попал на видео

Сейчас на месте работают оперативные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших пока уточняется.

По данным СМИ, порт был атакован ракетой «Нептун». Она попала в пришвартованное судно. Атака, по неофициальным данным, велась из Одесской области.

Со стороны порта в небо поднимается черный дым

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Также всем напомнили о действии запрета на публикацию фото и видео работы ПВО в соцсетях.

Атаки сегодня проводились и на другие регионы. В частности, Курскую, Брянскую, Белгородскую и Воронежскую области. Украинские военные даже пытались прорваться через границу. ВСУ также не оставляет попытки ударить по Крымскому мосту.

ПО ТЕМЕ
Крымский мост ВСУ Атака Порт Пожар Кавказ
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Комментарии
3
Гость
22 августа 2024, 19:18
Нет больше парома, он утонул.
Гость
22 августа 2024, 18:11
Посмотрите видео с российскими новостями как Путин почтительно целует Коран
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