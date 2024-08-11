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Почему гудела сирена
Происшествия Спецоперация на Украине «Это доли секунды». Жители дома в Курске, пострадавшего от падения ракеты, рассказали, как выбирались из здания

«Это доли секунды». Жители дома в Курске, пострадавшего от падения ракеты, рассказали, как выбирались из здания

Люди вернулись на место происшествия

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Жители дома в Курске, куда ночью упала сбитая украинская ракета, утром вернулись на место происшествия, чтобы посмотреть, что осталось от их жилья. О создавшейся обстановке рассказывает корреспондент «Фонтанки» 11 августа.

На кадрах с места событий можно видеть, как люди ходят, пытаясь что-то найти среди обломков. Другие просто стоят и смотрят. На месте продолжают работать оперативные службы.

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Один из подъездов дома выгорел, в других выбиты стекла и повреждены балконы. Сгорело и пострадало от обломков несколько припаркованных у дома машин.

Одна из женщин сообщила, что в момент попадания находилась в спальне, но не спала, а только задремала. По ее словам, всё произошло внезапно.

— Не успела даже с дивана встать. Говорят, что [когда] сирена включается, и должны куда-то идти... Но это доли секунды — рассказала женщина. По ее словам, она и члены ее семьи ночевали у родственников, которые оказали медицинскую помощь.

— Ночью осколки из меня вынимали — стекло, [по которому] я ходила босыми ногами, — пояснила она.

Другой мужчина рассказал, что только накануне вечером с семьей заехал в соседний дом: он перебрался в Курск с обстреливаемых территорий. Его жилье не пострадало, а вот машина оказалась разбита.

Обломки сбитой украинской ракеты упали на жилой дом в Курске в начале первого ночи 11 августа. Попадание привело к пожару. Пострадало 13 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов. По информации МЧС, несущие конструкции не повреждены. Спасены 15 человек, 30 эвакуированы.

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