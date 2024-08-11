Водителя забрали на скорой: в Ярославле на ЮЗОД случилось ДТП с пострадавшим. Видео

Автомобилисты показали последствия ДТП Источник: Подслушано в Ярославле / T.me











Около 11:35 часов 11 августа на окружной дороге в Ярославле произошло ДТП с участием двух иномарок: «Мицубиси» и «Хёндэ». О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.

— ДТП сейчас на ЮЗОД. Приехала скорая, — написали в паблике «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Последствия аварии зафиксировали на видео проезжающие мимо автомобилисты. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, у обеих машин помят перед, а у «Хёндэ» и вовсе выбило часть капота. На месте работали сотрудники ДПС и медики.

Кадры с места ДТП Источник: Подслушано в Ярославле / T.me

После ДТП водителя «Мицубиси» на скорой доставили в больницу.

— На ЮЗОД произошло столкновение автомобилей «Мицубиси» и «Хёндэ». По имеющимся данным, водитель «Мицубиси» доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.