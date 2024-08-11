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Происшествия Водителя забрали на скорой: в Ярославле на ЮЗОД случилось ДТП с пострадавшим. Видео

Водителя забрали на скорой: в Ярославле на ЮЗОД случилось ДТП с пострадавшим. Видео

Первые подробности о произошедшем

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Автомобилисты показали последствия ДТП

Около 11:35 часов 11 августа на окружной дороге в Ярославле произошло ДТП с участием двух иномарок: «Мицубиси» и «Хёндэ». О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.

— ДТП сейчас на ЮЗОД. Приехала скорая, — написали в паблике «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Последствия аварии зафиксировали на видео проезжающие мимо автомобилисты. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, у обеих машин помят перед, а у «Хёндэ» и вовсе выбило часть капота. На месте работали сотрудники ДПС и медики.

Кадры с места ДТП

После ДТП водителя «Мицубиси» на скорой доставили в больницу.

— На ЮЗОД произошло столкновение автомобилей «Мицубиси» и «Хёндэ». По имеющимся данным, водитель «Мицубиси» доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Оперативные новости Ярославля и области читайте в у нас в соцсетях: во «ВКонтакте» или в Тelegram.

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