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Происшествия Подростки попали в смертельное ДТП на угнанном каршеринге. Водитель пытался сбежать

Подростки попали в смертельное ДТП на угнанном каршеринге. Водитель пытался сбежать

Для аренды автомобиля использовали чужой аккаунт

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Автомобиль врезался в дом

Школьники с помощью чужого аккаунта взяли каршеринг в аренду и врезались на скорость в жилой дом. Один из них скончался, трое пострадали.

ДТП произошло около четырех утра по московскому времени. Как уточнили в Госавтоинспекции, подростков на каршеринге Nissan пытались остановить сотрудники ДПС. Водитель проигнорировал требование. В итоге не справился с управлением и врезался в дом. После он сбежал с места аварии.

Юный водитель сбежал после смертельного ДТП

— По предварительным данным, в результате ДТП пассажир автомобиля 2009 года рождения погиб на месте, еще трое несовершеннолетних пассажиров 2008 и 2011 годов рождения госпитализированы, — сообщили в прокуратуре Москвы.

Водителем оказался 15-летний подросток. В ближайшее время его доставят на допрос, передают в Следственном комитете РФ по Москве.

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ДТП Каршеринг Подросток Москва Водитель
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