НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле

Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

с-в.

 750мм 88%
Подробнее
USD 85,95
EUR 93,84
Заснял «водяную бомбу»
Бесплатный концерт в центре
Кому полагается участок земли
Как вычислить грибные места
Пытался обнести секс-шоп
Застройка у дома-памятника
Новый автобус
Перестановки в правительстве
Ярославна — об Олимпиаде
Квартира за 32 млн
Происшествия Двое пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Ярославском районе. Видео

Двое пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Ярославском районе. Видео

Первые подробности произошедшего

3 016
6 комментариев
ДТП произошло в поселке Щедрино

Двое пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в поселке Нагорный Ярославского района. Происшествие случилось 5 августа. Последствия аварии зафиксировали на видео проезжающие мимо автомобилисты.

— Произошла авария. Молодые люди живы, им вызывают скорую помощь. У машины выбито стекло, — сообщили очевидцы в паблике «Жесть Ярославля».

На кадрах видно двух лежачих на дороге мужчин. От силы удара столкновения с них слетели шлемы. На месте происшествия валяются личные вещи пострадавших и разбитые части от мотоцикла. Рядом с мужчинами столпились прохожие. Как сообщают очевидцы, они и вызвали скорую.

Кадры с места происшествия

— В Ярославском районе произошло столкновение автомобиля «Тойота» и мотоцикла. По предварительным данным, 21-летний водитель и 16-летний пассажир мотоцикла доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
ДТП Происшествие Пострадавший
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
5 августа 2024, 21:42
А схему ДТП описать трудно было? Информации полезной в посте ноль!
Гость
6 августа 2024, 03:35
скорость соблюдали все?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем