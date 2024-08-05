Двое пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в Ярославском районе. Видео

ДТП произошло в поселке Щедрино Источник: Жесть Ярославля / T.me











Двое пострадали в ДТП с мотоциклом и иномаркой в поселке Нагорный Ярославского района. Происшествие случилось 5 августа. Последствия аварии зафиксировали на видео проезжающие мимо автомобилисты.

— Произошла авария. Молодые люди живы, им вызывают скорую помощь. У машины выбито стекло, — сообщили очевидцы в паблике «Жесть Ярославля».

На кадрах видно двух лежачих на дороге мужчин. От силы удара столкновения с них слетели шлемы. На месте происшествия валяются личные вещи пострадавших и разбитые части от мотоцикла. Рядом с мужчинами столпились прохожие. Как сообщают очевидцы, они и вызвали скорую.

Кадры с места происшествия Источник: Жесть Ярославля / T.me