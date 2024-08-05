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Происшествия Вылетел на встречку: в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Видео

Вылетел на встречку: в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Видео

Первые подробности произошедшего

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25 комментариев
ДТП произошло на трассе «Холмогоры» в Переславском районе

Смертельное ДТП произошло в Переславском районе Ярославской области около 23:00 4 августа. Столкнулись легковушки «Рено» и «Киа». Водитель первой скончался на месте происшествия до приезда медиков. Проезжающие мимо автомобилисты сняли на видео последствия аварии.

На записи видно, что одна из машин вылетела на бордюр. У обоих авто капоты смяты в груду металла, вероятнее всего произошло лобовое столкновение. В районе места столкновения валяются разбитые части автомобиля.

Кадры с места ДТП

В ДТП также пострадала 61-летняя пассажирка «Рено». Она на скорой доставлена в больницу.

— На 147-м километре Федеральной автодороги «Холмогоры» произошло ДТП. По предварительной информации, 52-летний водитель, управляя автомобилем «Киа», совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением 61-летнего водителя, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По предварительной информации, водитель «Киа» выехал на встречку. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло около 23:00 4 августа

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Комментарии
25
Гость
5 августа 2024, 10:40
Гибнет на М8 конечно меньше народа, чем на сво, но товарищи депутаны... Имейте же совесть перестроить федералку согласно канонам 21-го века. Иначе в следующий раз там сможет размазать и ваших близких...
Гость
5 августа 2024, 11:48
И куда бабушка с дедушкой в столь неурочный час ехали? Сам не молод, и стараюсь избегать по максимуму ночных поездок, и другим советую. А деда жаль, недотянул до пенсии каких-то жалких четыре года...
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