Вылетел на встречку: в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Видео

Смертельное ДТП произошло в Переславском районе Ярославской области около 23:00 4 августа. Столкнулись легковушки «Рено» и «Киа». Водитель первой скончался на месте происшествия до приезда медиков. Проезжающие мимо автомобилисты сняли на видео последствия аварии.
На записи видно, что одна из машин вылетела на бордюр. У обоих авто капоты смяты в груду металла, вероятнее всего произошло лобовое столкновение. В районе места столкновения валяются разбитые части автомобиля.
В ДТП также пострадала 61-летняя пассажирка «Рено». Она на скорой доставлена в больницу.
— На 147-м километре Федеральной автодороги «Холмогоры» произошло ДТП. По предварительной информации, 52-летний водитель, управляя автомобилем «Киа», совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением 61-летнего водителя, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
По предварительной информации, водитель «Киа» выехал на встречку. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.