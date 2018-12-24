В новогодние праздники дежурные службы Ярославля будут работать круглосуточно: куда звонить

В дни новогодних праздников — с 1 по 8 января — коммунальные службы мэрии Ярославля перейдут на круглосуточное дежурство. Так же, как и транспортные. Так что, если что случится, всегда можно позвонить в дежурку: 40-40-40, 30-55-55.



— Все звонки жителей регистрируются в электронном журнале и отправляются соответствующим организациям и должностным лицам на исполнение, — рассказал начальник Единой дежурной диспетчерской службы Ярославля Сергей Горюнов.



В мэрии уверяют — после того, как на ваш вызов выедут, вам перезвонят и спросят, все ли теперь хорошо.

