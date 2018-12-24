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В новогодние праздники дежурные службы Ярославля будут работать круглосуточно: куда звонить

Публикуем телефоны на экстренный случай

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На аварию специалисты выедут даже в праздники

Фото: Александра Савельева

В дни новогодних праздников — с 1 по 8 января — коммунальные службы мэрии Ярославля перейдут на круглосуточное дежурство. Так же, как и транспортные. Так что, если что случится, всегда можно позвонить в дежурку: 40-40-40, 30-55-55.

— Все звонки жителей регистрируются в электронном журнале и отправляются соответствующим организациям и должностным лицам на исполнение, — рассказал начальник Единой дежурной диспетчерской службы Ярославля Сергей Горюнов.

В мэрии уверяют — после того, как на ваш вызов выедут, вам перезвонят и спросят, все ли теперь хорошо.

Сохраните себе и схему перекрытия дорог в Новый год.

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