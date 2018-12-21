Где нельзя будет проехать в Новый год

В центре нельзя будет даже припарковаться
В Новый год в центре Ярославля ограничат движение. Нельзя будет проехать 31 декабря с шести вечера до шести утра следующего дня. И так в нескольких районах города.
Кировский район:
Перекрыта будет Советская площадь, площадь Челюскинцев, Советский переулок, Народный переулок. верхний и нижний ярус Волжской набережной и Которосльная набережная. Также закроют улицы Советскую, Кирова, Нахимсона, Трефолева, Максимова, Кедрова, Первомайскую, Депутатскую. В этих местах нельзя будет останавливаться и парковаться.
Ленинский район:
Возле Дворца культуры имени Добрынина, на участках улиц: проспект Ленина, проспект Толбухина, улица Щепкина, Юбилейная площадь.
— Закрыты будут проезды к парку Победы на Ленинградском проспекте, молодёжному центру «Красный Перевал — 1», «Нефтяник», «Радий», «Судостроитель», «Энергетик», — сообщили в мэрии Ярославля.
Заволжский и Красноперекопский район:
В районе Дворцов культуры «Энергетик», «Гамма», на улице Стачек в районе памятника В.И. Ленину дополнительно вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.
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