Где нельзя будет проехать в Новый год

В центре нельзя будет даже припарковаться

В Новый год в центре Ярославля ограничат движение. Нельзя будет проехать 31 декабря с шести вечера до шести утра следующего дня. И так в нескольких районах города.

Кировский район:

Вечером 31 декабря лучше передвигаться на общественном транспорте Фото: Мэрия Ярославля

Перекрыта будет Советская площадь, площадь Челюскинцев, Советский переулок, Народный переулок. верхний и нижний ярус Волжской набережной и Которосльная набережная. Также закроют улицы Советскую, Кирова, Нахимсона, Трефолева, Максимова, Кедрова, Первомайскую, Депутатскую. В этих местах нельзя будет останавливаться и парковаться.



Ленинский район:

На Юбилейную площадь нельзя будет проехать

Движение будет закрыто от площади Карла Маркса Фото: Мэрия Ярославля