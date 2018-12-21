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Где нельзя будет проехать в Новый год

Перекроют улицы в нескольких районах Ярославля

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В центре нельзя будет даже припарковаться

Фото: Александра Савельева

В Новый год в центре Ярославля ограничат движение. Нельзя будет проехать 31 декабря с шести вечера до шести утра следующего дня. И так в нескольких районах города.

Кировский район:

Вечером 31 декабря лучше передвигаться на общественном транспорте

Фото: Мэрия Ярославля

Перекрыта будет Советская площадь, площадь Челюскинцев, Советский переулок, Народный переулок. верхний и нижний ярус Волжской набережной и Которосльная набережная. Также закроют улицы Советскую, Кирова, Нахимсона, Трефолева, Максимова, Кедрова, Первомайскую, Депутатскую. В этих местах нельзя будет останавливаться и парковаться.

Ленинский район:

На Юбилейную площадь нельзя будет проехать

Движение будет закрыто от площади Карла Маркса

Фото: Мэрия Ярославля

Возле Дворца культуры имени Добрынина, на участках улиц: проспект Ленина, проспект Толбухина, улица Щепкина, Юбилейная площадь.

— Закрыты будут проезды к парку Победы на Ленинградском проспекте, молодёжному центру «Красный Перевал — 1», «Нефтяник», «Радий», «Судостроитель», «Энергетик», — сообщили в мэрии Ярославля.

Заволжский и Красноперекопский район:

В районе Дворцов культуры «Энергетик», «Гамма», на улице Стачек в районе памятника В.И. Ленину дополнительно вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.

Читайте нашу большую афишу, как отметить новогоднюю ночь и январские каникулы. Все события начиная с 25 декабря. 

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