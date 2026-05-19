Мой дом Что происходит с Лерчек Обзор Лерчек и Артем Чекалин избавились от семейного гнездышка — цена особняка поражает

Лерчек и Артем Чекалин избавились от семейного гнездышка — цена особняка поражает

Экс-супруги постепенно распродают всё, что когда-то их связывало

Экс-супруги так и не понежатся в кровати своего дома мечты

Источник:

ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

От прежнего беспечного счастья экс-супругов Чекалиных остались лишь руины и множественные проблемы. Артема приговорили к семи годам лишения свободы за незаконный вывод средств за границу, а Валерия борется с четвертой стадией рака желудка, мечтая лишь о том, чтобы увидеть, как растут ее дети. Постепенно когда-то любимые люди, которые клялись всегда быть вместе, прощаются со всем, что нажили вместе. Весной они продали общий недостроенный дом, который принес им немаленькую копеечку.

В собственности Чекалиных было несколько домов. В одном Лерчек провела домашний арест, пока находилась под следствием, а теперь живет вместе с детьми и женихом Луисом Сквиччиарини. Другой, в поселке «Ильинка Лейнхаус», Чекалин выставил на продажу осенью 2025 года. Бежево-белый коттедж, который бывшие супруги строили вместе, ушел новым владельцам уже весной.

Площадь коттеджа — 2200 квадратных метров

Источник:

Cian.ru

У Чекалиных оставался еще один дом — огромный особняк в резиденции «Агаларов Эстейт». Первый кирпичик Артем и Валерия положили еще в 2020 году, но быстро завершить стройку было нереально.

Рядом с домом есть не только лес, но также озеро

Источник:

Cian.ru

По задумке, таунхаус должен был походить скорее на клубный дом, где есть всё для отдыха: кинотеатр, лаунж-бар, сауна, бассейн, тренажерный зал, спа-кабинет.

В поселке для жителей построено множество ресторанов, спортзалов и центров отдыха, а также гольф-клуб

Источник:

Cian.ru

— Вот наш инспирейшен. Я не люблю дома-замки. Как вам? — делилась Лерчек референсами будущего дома в своем блоге.

С первого взгляда и не поймешь, это примеры жилых домов или отелей в Альпах

Источник:

ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме развлечений всех мастей в доме также предполагалось семь спален и двенадцать ванных комнат. Пока из всего этого готова только гостиная, напоминающая фойе люксового отеля. Массивные колонны, огромные полукруглые диваны и потолки под восемь метров — размах чувствуется во всём.

В интерьере практически нет темных пятен

Источник:

Cian.ru

Впервые о продаже дома Чекалины задумались еще в 2024 году. Тогда недостроенный таунхаус стоил 1,8 миллиарда рублей. На время разбирательств и домашнего ареста Артема и Валерии все их сделки были заморожены, и желание попрощаться с домом пришлось отложить.

Проблем с тем, чтобы найти место даже самой большой компании гостей, у Лерчек бы точно не было

Источник:

Cian.ru

По информации телеграм-канала Shot, покупатель на дом появился в марте 2026 года, после того как с Лерчек сняли ограничения и она смогла распоряжаться своим имуществом. К тому моменту таунхаус значительно упал в цене и стоил 820 миллионов. Однако покупатель щедро заплатил на 50 миллионов больше.

Дом купил не известный миллиардер, артист или чиновник, а обычный адвокат, у которого из жилья только квартира в Москве, которую оценивают в 20 миллионов.

— Новым владельцем особняка в элитном поселке «Агаларов Эстейт» стал столичный адвокат Владимир Х. 41-летний юрист работает управляющим в адвокатском бюро, а также владеет компанией, ведущей дела в области права, — написал SHOT.

Валерия, несмотря на привычку рассказывать о своей жизни, удачной сделкой не делилась. Практически все ее публикации посвящены борьбе с раком. Болезнь блогерши обнаружили после сложных родов. Оказалось, что он стремительно в ней развивался, пока она вынашивала своего четвертого ребенка — от нового жениха, итальянского танцора Луиса.

К марту метастазы распространились по всему телу: у Лерчек разрушались позвонки и пропадало зрение. Она экстренно начала курс химиотерапии и к середине мая прошла пять процедур из девяти запланированных.

Лерчек не планирует так просто сдаваться перед недугом. К удивлению подписчиков, сразу после процедур она тренируется в спортзале, гуляет в зоопарке с детьми и занимается развитием своего бренда. В планах у нее также поучаствовать в танцевальном конкурсе.

