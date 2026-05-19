Дима Билан продал свой дом за 212 миллионов — посмотрите, какие хоромы получит покупатель

Первоначально певец оценивал свои владения дороже, но желающих купить не нашел

У Билана идеально точеные не только скулы, но и весь его дом

Дима Билан попрощался со своим домом, в котором жил последние шесть лет. Во время ковида певец купил себе небольшой коттедж в элитном поселке Новой Риги, чтобы быть подальше от шумного мегаполиса и поближе к природе. Однако в 2025 году артист присмотрел себе новое жилье. Чтобы позволить его себе, вынужден попрощаться с облюбованной холостяцкой берлогой, которая будто сошла с разворота Vogue.

Билан выставил дом на продажу еще осенью 2025 года. Тогда он оценил свое жилье в скромные 270 миллионов рублей. Позже цена снизилась до 250 миллионов, но и тогда люди не спешили покупать. В итоге певец скинул еще 15% и смог продать коттедж за 212 миллионов рублей.

Дом находится в коттеджном поселке «Монтевиль». Местечко риелторы сравнивают с европейским пригородом. В поселке много зелени, есть фруктовые сады, а также речка, где плавают редкие черные лебеди.

По сравнению с другими домами в поселке, коттедж Билана выглядит даже скромно

Дом Билана отгорожен от всей этой красоты ажурными воротами с крепким забором, за которым возвышается каменный дом. Он состоит из двух кубов, соединенных проходом с панорамными окнами: темненького побольше и светлого поменьше. Выглядит как абстрактные фигуры мужчины и женщины.

Со стороны дом не сильно привлекает к себе внимание

Внутри дома также есть отсылки к тому, что здесь будет особенно уютно супружеской паре. В каждой из четырех спален установлена огромная кровать, а в ванных есть по две раковины, чтобы собираться вместе и при этом не мешать друг другу. Также в санузлах есть отдельно белоснежная ванна и душ и небольшое биде.

По ванне сразу видно, что Билан особенно неравнодушен к прямоугольникам

Это не был бы дом певца, если бы в нем не было музыкального инструмента. Билан не стал выделять для работы отдельный кабинет или домашнюю студию, а вместо этого вписал работу в свою повседневную жизнь.

Если вы уже представили романтичные кадры из «Ла-Ла Ленда» (18+) только с Биланом и вами, вы не одиноки

Посередине зала на первом этаже стоит главный герой всего дома — фортепиано. По периметру установлены музыкальные колонки, а также есть отдельный столик для винтажного проигрывателя и пластинок.

В зале есть небольшой камин

Кухня объединена с залом. В обеденной зоне ничего лишнего: гарнитур, столешница и большой стол, за которым можно собрать до шести человек. Минимализм во всей красе. Из украшений — только линейная люстра, будто собранная из отдельных осколков, и стеллаж в золотом цвете.

Развернуться на кухне точно есть где

С первого на второй этаж ведет аккуратная лестница, которая на середине пути симметрично разветвляется в разные стороны.

Вид со второго этажа — рай перфекционистов

Дом кажется просторным, несмотря на то что в нем только четыре комнаты и зал. Высокие окна и балкон на втором этаже создают ощущение легкости и свободы.

Воздух и свет есть в интерьере каждой комнаты, в этой есть инсталляции с парящими в небе птицами

В доме также есть отдельная гардеробная со стандартными черными стеллажами, постирочная и котельная.

До гардеробной Киркорова Билану еще далеко

Кроме этого, новые жильцы получают гараж, куда поместятся два автомобиля, и небольшую зону барбекю на территории дома.

Хотели бы такой дом?

Очень стильно выглядит
Как-то мало для такой суммы
Хочу только потому, что там жил Дима Билан
Совсем не понравился дом
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Дима Билан Дом Жилье
