Бережем деньги и природу: 7 способов превратить пластиковую бутылку в полезные вещи

Обычная пластиковая бутылка легко превращается в полезную вещь для дома, сада и творчества Источник: GPT

Пластиковая бутылка обычно заканчивает жизнь быстро и без почестей — пара секунд, и она уже в мусорном ведре. Но на самом деле это почти бесплатный материал для десятков бытовых решений. Пластик легкий, прочный, его удобно резать и красить. Он не боится влаги и спокойно переносит перепады температуры. Неудивительно, что многие давно используют такие бутылки для дома, дачи и даже декора.

Если у вас накопилось несколько штук — не спешите избавляться. Ниже собрали идеи, которые не требуют особых навыков. Понадобятся ножницы или канцелярский нож, маркер, иногда клей или веревка. Остальное — дело фантазии.

Горшок или кашпо для растений

Пластиковая бутылка легко режется и окрашивается — поэтому может стать стильным и практичным элементом декора Источник: GPT

Из пластиковой бутылки легко сделать полноценный горшок для комнатных цветов или рассады. Материал не гниет и не впитывает влагу, поэтому отлично подходит для растений. Такой вариант особенно выручает, когда нужно срочно пересадить цветок, а подходящей емкости под рукой нет. Кроме того, бутылку можно превратить в подвесное кашпо и разместить на балконе или кухне. Если добавить краску или декоративные элементы, получится вполне симпатичная вещь, а не временная мера.

Инструкция:

Промойте бутылку и снимите этикетку, чтобы поверхность была чистой. Разрежьте ее пополам или на нужной высоте, в зависимости от размера растения. В нижней части сделайте несколько небольших отверстий для отвода лишней воды. При желании обработайте край наждачной бумагой, чтобы он не был острым. Украсьте горшок краской, тканью или шпагатом. Насыпьте дренаж, добавьте грунт и пересадите растение.

Кормушка для птиц

Отверстия лучше располагать чуть выше уровня зерна, чтобы корм не высыпался и оставался сухим Источник: GPT

Зимой и ранней весной пернатым особенно сложно добывать пищу. Простая кормушка из бутылки поможет поддержать птиц во дворе или на балконе. Конструкция получается легкой, но достаточно прочной. Ее можно подвесить на ветке дерева или закрепить на перилах. Такой проект часто делают вместе с детьми — и это хороший повод рассказать им о заботе о природе.

Инструкция:

Возьмите чистую бутылку объемом 1,5–2 литра. Наметьте маркером два или четыре отверстия на противоположных сторонах. Аккуратно вырежьте проемы, чтобы птицам было удобно залетать внутрь. Ниже отверстий проделайте маленькие дырки и вставьте деревянные палочки или ложки — это будут жердочки. В верхней части проделайте отверстие и проденьте веревку для подвешивания. Засыпьте корм и закрепите кормушку на улице.

Органайзер для хранения

Срезанный край стоит обработать наждачной бумагой — так органайзер будет безопасным и аккуратным Источник: GPT

Нижняя часть бутылки может стать удобным контейнером для хранения мелочей. В нем удобно держать канцелярские принадлежности, косметику, крепежные детали или даже ватные диски. Если соединить две одинаковые половинки с помощью молнии, получится закрывающийся бокс. Такой органайзер не занимает много места и подходит для рабочего стола или полки в ванной.

Инструкция:

Отрежьте нижнюю часть бутылки на высоте 8–12 сантиметров. При необходимости сделайте несколько одинаковых заготовок. Обработайте края, чтобы они были ровными и безопасными. Украсьте поверхность акриловой краской или стикерами. Если нужен контейнер с крышкой — соедините две половинки с помощью клея и вшейте или приклейте молнию по окружности. Используйте готовый органайзер для хранения нужных мелочей.

Мини-теплица для рассады

Прозрачный пластик удерживает тепло и влагу, создавая парниковый эффект для быстрого роста рассады Источник: GPT

Прозрачная бутылка отлично удерживает тепло и влагу, создавая эффект парника. Такой способ особенно полезен для молодых растений, которые чувствительны к холоду и сквознякам. Мини-теплица помогает сохранить стабильный микроклимат и ускоряет рост рассады. Это простой и доступный вариант для дачи или домашнего огорода на подоконнике.

Инструкция:

Разрежьте бутылку поперек на две части. В нижнюю часть насыпьте грунт и посадите семена или маленькое растение. Верхнюю часть используйте как купол, накрыв ею посадку. При необходимости откручивайте крышку для проветривания. Следите за влажностью почвы и периодически снимайте верх для закаливания ростков. Когда растение окрепнет, уберите пластиковый купол полностью.

Лейка для полива

Мелкие отверстия в крышке обеспечивают мягкое распыление воды и не размывают почву у корней Источник: GPT

Если под рукой нет садовой лейки, пластиковая бутылка легко решает проблему. Достаточно сделать несколько отверстий в крышке — и вода будет распыляться равномерно. Такой вариант удобен для комнатных растений или небольшой грядки. При желании можно организовать и капельный полив, если проколоть дно и вкопать бутылку рядом с растением.

Инструкция:

Возьмите бутылку подходящего объема и наполните ее водой. В крышке сделайте несколько маленьких отверстий шилом или иглой. Плотно закрутите крышку. Переверните бутылку и аккуратно поливайте растения. Для капельного полива проделайте отверстия в нижней части и частично закопайте емкость рядом с корнями. Регулярно проверяйте, чтобы отверстия не засорялись.

Светильник или декоративный фонарь

Использовать стоит только светодиодные гирлянды, которые не нагреваются и безопасны для пластика Источник: GPT

Из прозрачной или цветной бутылки можно создать необычный ночник. Пластик рассеивает свет, создавая мягкое свечение. Главное — использовать светодиодные гирлянды, которые не нагреваются. Такой светильник подойдет для балкона, спальни или праздничного декора. Немного фантазии — и обычная тара превращается в атмосферный аксессуар.

Инструкция:

Подготовьте чистую сухую бутылку без этикеток. При желании вырежьте узоры или декоративные отверстия на стенках. Покрасьте поверхность полупрозрачной краской или оставьте прозрачной. Аккуратно поместите внутрь светодиодную гирлянду. Закройте крышку, выведя провод наружу, если это необходимо. Разместите светильник в выбранном месте и подключите к источнику питания.

Детские поделки и копилки

Для детского творчества лучше выбирать безопасные акриловые краски без резкого запаха Источник: GPT

Пластиковая бутылка — отличный материал для творчества с детьми. Из нее делают фигурки животных, машинки, ракеты и даже копилки. Легкость обработки позволяет создавать объемные формы без специальных инструментов. Такой процесс развивает воображение и помогает объяснить ребенку, почему переработка отходов важна.

Инструкция: