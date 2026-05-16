Как избавиться от сырости дома: 6 проверенных способов

Сырость может привести к появлению плесени. А оно вам надо? Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Запах сырости в квартире может говорить о серьезных проблемах: от плохой вентиляции до начинающегося грибка. Многие пытаются перебить этот запах освежителями воздуха или хлоркой. Но это только маскирует проблему на короткое время. А вот решить ее поможет наш текст, в котором мы представляем вам шесть безопасных способов борьбы с сыростью. Они и причину запаха уберут, и вреда здоровью не наносят, и дорогой химии не требуют.

Способ первый. Налаживаем проветривание

Самый простой и безопасный способ — регулярное проветривание. Но делать это нужно правильно.

Открывайте окна полностью, а не оставляйте их в режиме микропроветривания. Достаточно 10–15 минут два раза в день: утром и вечером. Зимой проветривание тоже необходимо: холодный воздух суше теплого, он хорошо поглощает лишнюю влагу.

Проветривайте не только жилые комнаты, но и ванную, туалет, кладовку. Если окна в ванной нет, держите дверь приоткрытой после каждого приема душа. Следует вытирать полы и стенки насухо и оставлять дверь открытой минимум на 30 минут.

Если в квартире пластиковые окна с плотными уплотнителями, естественная вентиляция почти не работает. В таком случае стоит задуматься о приточных клапанах на окна — они обеспечивают постоянный приток свежего воздуха без сквозняков.

Способ второй. Проверяем и чистим вентиляцию

Даже при регулярном проветривании запах может оставаться, если вентиляционные решетки забиты пылью или паутиной. Проверить это довольно просто: нужен лист тонкой бумаги (например, туалетной), прикладываем его к вентиляционной решетке в ванной и на кухне. Если бумага прилипла и держится — вытяжка работает. Если упала, вентиляция забита или перекрыта.

При таком раскладе нужно снять решетку, промыть ее с мылом, затем пылесосом удалить пыль из отверстия, насколько хватит шланга. Кстати, можно пригласить домой представителей УК, которые должны чистить общедомовые вентканалы.

Для профилактики можно установить в вентиляционное отверстие небольшой осевой вентилятор, который включается вместе со светом или работает постоянно. Стоит он недорого, но резко снижает влажность в ванной.

Способ третий. Избавляемся от влаги

Иногда причина запаха — не общая влажность в квартире, а конкретные вещи, которые постоянно мокрые. Обычно влага скапливается в ковриках в ванной, душевых шторках, полотенцах и горшках с цветами. Коврики, шторку и полотенца нужно регулярно просушивать, а из горшков можно убрать верхний слой почвы, добавить новый и сократить полив.

Также убедитесь, что под ванной сухо. Если в сифон или в стыки труб подтекает вода, образуется лужа. Долго стоящая вода дает очень сильный затхлый запах. При подозрении на такую проблему лучше вызвать сантехника для проверки всех соединений.

Способ четвертый. Берем рис и соль

В некоторых случаях можно обратиться к натуральным сорбентам — это вещества, которые впитывают из воздуха лишнюю влагу и запахи. Они безопасны, дешевы и продаются в любом магазине. Подойдут поваренная соль, активированный уголь, рис, кофейные зерна. Рис, соль и кофе можно рассыпать в блюдца или стаканы и оставить в месте скопления влаги. Активированный уголь нужно растолочь и убрать в мешочки, он также вытянет лишни влагу там, где нужно.

Способ пятый. Народные средства

Если запах уже въелся в стены, швы кафеля или резиновые уплотнители стиральной машины, обычной уборки и проветривания может не хватить. Нужна обработка, которая убьет плесневые грибы.

Необязательно покупать дорогую химию с хлоркой. Хлор опасен при вдыхании и вреден для легких. Есть безопасные домашние средства.

Уксус. Нанесите 9-процентный столовый уксус на губку и протрите проблемные места: углы за шкафом, стыки плитки на стенах, резинку стиральной машины. Оставьте на час, затем смойте водой и протрите насухо. Уксус убивает до 80 процентов видов плесени.

Перекись водорода. Смочите ватный диск 3-процентной перекисью и протрите небольшие участки (перекись может осветлить цветные поверхности, поэтому сначала проверьте на незаметном месте). Перекись хорошо убирает плесень с кафеля и затирки.

Нашатырный спирт. Разведите одну часть нашатыря в пяти частях воды. Раствором протрите стеклянные и пластиковые поверхности. Важно: нельзя смешивать нашатырь с хлоркой — получается ядовитый газ.

Сода. Нанесите кашицу из соды и воды на место с плесенью, оставьте на 15 минут, затем смойте. Сода подходит для тканей и мягкой мебели — ее можно оставить на несколько часов, а потом пропылесосить.

После любой обработки помещение нужно хорошо проветрить.

Способ шестой. Ищем источник в вещах

Иногда стены и воздух уже сухие, а запах всё равно чувствуется, потому что он въелся в текстиль: диван, ковер, одежду, постельное белье. В этом случае бороться нужно с вещами, а не с воздухом.

Начинаем со стирки всего, что получится постирать. Температуру нужно выставлять максимально допустимую, также можно добавить стакан соды в порошок.

Хорошо убивает бактерии ультрафиолет. Вынесите одеяла, подушки, коврики на балкон в солнечный день на 3–4 часа. Если зима или нет солнца, можно использовать кварцевую лампу, если она есть дома. Без лампы помогает морозный воздух.

Посыпьте диван или кресло содой ровным слоем. Оставьте на несколько часов, затем тщательно пропылесосьте. Сода вытянет влагу и запах из глубины наполнителя. Этот метод безопасен для большинства тканей.