Тренд 90-х снова в деле: как закрепить ковер на стене, чтобы точно не рухнул

Над бабушками смеялись, а теперь хотите такой же: ковер на стене снова ворвался в моду — и в современные квартиры Источник: GPT

Еще недавно настенный ковер вызывал у многих нервный смешок и флешбэки из детства. Казалось, этот элемент декора навсегда остался в квартирах с хрустальными сервизами в сервантах. Однако мода, как известно, любит ходить по кругу. Сегодня ковры снова перекочевали на стены — уже не как вынужденная мера для утепления, а как осознанный дизайнерский прием. Их можно увидеть и в скандинавских интерьерах, и в лофтах, и в современных минималистичных пространствах.

Но одно дело — вдохновиться стильной картинкой, и совсем другое — надежно закрепить ковер, чтобы он не съехал вниз и не устроил внезапный ночной переполох. Разберемся, какие способы крепления существуют и как выбрать подходящий.

Зачем вообще вешать ковер

Прежде чем браться за инструменты, логично понять, зачем это нужно. Настенный ковер делает пространство более уютным и визуально теплым, особенно если в комнате много холодных поверхностей вроде бетона или окрашенной стены. Он способен немного приглушить эхо, что особенно актуально для просторных помещений с минимальным количеством текстиля.

Кроме того, плотное полотно может скрыть мелкие дефекты отделки — например, трещины или неровности. И наконец, это выразительный декоративный прием: большой ковер на стене легко становится главным акцентом комнаты, задавая ей характер без масштабного ремонта и перекраски.

Классический способ — гвозди или саморезы

Крепление на саморез с декоративной шайбой и дюбелем подходит для тяжелых шерстяных ковров и обеспечивает максимальную надежность фиксации Источник: GPT

Самый очевидный и по-прежнему популярный вариант — закрепить ковер при помощи гвоздей или саморезов. Такой способ подходит для плотных и массивных изделий. Под тяжелым обычно подразумевают ковер весом от 8–10 килограммов и выше, особенно если он выполнен из натуральной шерсти или имеет крупный размер — больше полутора метров в ширину. В этом случае нагрузка на крепеж серьезная, и слабые решения могут не выдержать.

Что понадобится:

гвозди или саморезы;

дюбели (если стена твердая);

уровень;

молоток или шуруповерт.

Как действовать:

Отметьте линию крепления с помощью уровня. Закрепите гвозди или саморезы с шагом 20–30 см. Аккуратно наденьте ковер на крепеж.

Минус очевиден — в стене останутся отверстия. Зато держится надежно.

Рейка и скрытое крепление

Скрытая планка равномерно распределяет нагрузку и позволяет зафиксировать ковер без видимых точек крепления Источник: GPT

Более аккуратный и эстетичный вариант — использовать деревянную планку. Это особенно удобно, если ковер большой и весит немало: нагрузка распределяется по всей ширине, и полотно не провисает по центру.

Как действовать:

Подготовьте деревянную рейку по ширине ковра — прочную, без изгибов. С изнаночной стороны пришейте плотную тесьму или сформируйте карман по всей верхней кромке. Вставьте планку в получившийся тоннель. Разметьте стену по уровню и закрепите рейку на саморезы или дюбели с учетом материала стены.

Такой способ часто используют в галереях для текстильных панно.

Плюс в том, что сам ковер при этом не прокалывают гвоздями напрямую. Если изделие старое или ценное, это важный момент — лишние отверстия ему ни к чему.

Липучка — для легких вариантов

Лента липучки фиксируется на стене и с изнанки ковра — решение для легких моделей без сверления Источник: GPT

Тем, кто не хочет сверлить стены, подойдет текстильная лента с липким основанием.

Всё просто:

Отметьте линию на стене с помощью уровня. Одна часть липучки крепится к стене. Вторая пришивается к изнанке ковра. После этого обе части соединяются.

Но здесь есть нюансы. Поверхность должна быть чистой и обезжиренной, иначе клей просто не схватится и вся конструкция постепенно сползет вниз. Кроме того, такой способ рассчитан только на относительно легкие изделия. Если ковер весит больше 4–5 килограммов или выполнен из плотной шерсти с густым ворсом, липучка может не выдержать нагрузки.

Карниз вместо гвоздей

Иногда ковер размещают по принципу шторы — на декоративный карниз или прочную металлическую штангу. Такой способ выглядит аккуратно и даже немного театрально — особенно если подобрать карниз в тон интерьеру. Ковер в этом случае свободно свисает и не деформируется по краям. Правда, есть и нюанс: если выбрать слишком тонкую штангу для тяжелого ковра или установить кронштейны слишком редко, конструкция может прогнуться.

Как действовать:

измерьте ширину ковра и подберите карниз или штангу, способную выдержать его вес;

пришейте к верхнему краю плотный карман по всей ширине изделия (если его нет изначально);

разметьте стену или потолок с учетом уровня, чтобы ковер висел ровно;

установите кронштейны и надежно закрепите их с учетом материала стены;

проденьте штангу в карман и аккуратно зафиксируйте ее на креплениях.

Плюс в том, что текстиль можно легко снять для стирки или заменить. Минус — такой вариант требует аккуратного оформления, иначе конструкция будет выглядеть случайной.

Карниз со штангой удерживает полотно через верхний карман и позволяет легко снимать ковер для чистки Источник: GPT

Что учитывать перед монтажом

Независимо от выбранного способа стоит держать в уме несколько важных моментов:

материал стены — гипсокартон требует специальных креплений, рассчитанных на нагрузку;

точный вес ковра и его размеры — чем крупнее и плотнее, тем серьезнее должны быть крепежные элементы;

возможное расположение проводки в стене — чтобы не попасть в неприятности.