Штраф и несколько лет тюрьмы — что вам грозит за сосульки на балконе

В некоторых случаях за обледеневший балкон отвечает собственник Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

С наступлением холодов остро встает вопрос: кто должен следить за тем, чтобы с балконов и козырьков не свисали опасные глыбы льда и острые сосульки? На первый взгляд, ответ очевиден — управляющая компания. Однако юристы поясняют: всё зависит от того, о каких именно конструкциях идет речь. Разбираемся, когда ответственность несет УК, а когда — собственник квартиры, и чем может обернуться беспечность в зимний период.

По словам управляющего партнера Zharov Group Евгения Жарова, УК обязана очищать от снега и льда те элементы, которые относятся к общему имуществу дома. Это, в частности, крыша, балконные плиты и козырьки, предусмотренные изначальным проектом здания.

Однако ситуация меняется, если собственник квартиры самостоятельно установил на балконе дополнительные конструкции — например, внешний козырек, навес или наружный блок кондиционера. В этом случае вся ответственность за их безопасное состояние и своевременную очистку ложится исключительно на владельца жилья.

Адвокат Екатерина Тютюнникова в разговоре с РИА Недвижимость обратила внимание: в законодательстве нет специальных штрафов за наличие сосулек или льда на балконе. Но если из‑за упавшего снега или наледи будет повреждено чужое имущество (к примеру, автомобиль, припаркованный во дворе) или причинен вред здоровью людей, собственник обязан возместить нанесенный ущерб.

При этом, как поясняет управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова, суды нередко применяют принцип солидарной ответственности. Это означает, что наказать могут не только владельца квартиры, но и управляющую компанию — при условии, что она не приняла необходимых мер: не оградила опасную зону или не выдала собственнику предписание об очистке конструкций.

В особо тяжелых случаях последствия могут быть гораздо серьезнее. Если падение сосулек привело к причинению тяжкого вреда здоровью или к смерти человека, наступает уголовная ответственность, предупредила Мария Спиридонова. Владельцу квартиры, с балкона которой упала наледь, может грозить ограничение свободы сроком до трех лет.

Наиболее опасными с точки зрения образования снега и льда считаются февраль и март, отметил генеральный директор управляющей компании муниципального района «Соколиная гора» Дмитрий Чуркин. В этот период частые перепады температур — от плюсовых к минусовым — способствуют быстрому формированию крупных ледовых глыб на козырьках крыш и балконов.