Россиянам запретили держать велосипеды и коляски в популярном месте. Штрафы — до 400 тысяч

В качестве альтернативы предлагают личные балконы

301
Коляски часто оставляют в подъездах | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUКоляски часто оставляют в подъездах | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Коляски часто оставляют в подъездах

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Россиянам запрещено хранить в подъездах коляски, санки и велосипеды. Об этом напомнил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов.

Согласно закону, такие действия пожароопасны, а значит, за них предусмотрены штрафы. Гражданам может грозить предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, индивидуальным предпринимателям — до 60 тысяч, а юридическим лицам — до 400 тысяч рублей.

«Оставлять в подъезде коляски, детские санки, велосипеды и другие предметы нельзя, так как данный предмет будет считаться пожароопасным, а значит, житель дома будет нарушать действующее законодательство. За данное правонарушение предусмотрена ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ», — рассказал Машаров РИА Новости.

Запрет касается лестничных клеток, а также пространств под ними. Там запрещено хранить вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов

«В домах современной застройки изначально уже идет планировка дома с помещениями, предусмотренными для хранения колясок, санок, велосипедов. Если же в доме такого помещения нет, то ответственность за оставление вещей в подъезде лежит на жильце», — сказал Машаров.

Введение штрафов объяснил приоритетом безопасности жильцов над бытовыми удобствами. В качестве альтернативы он предложил использовать домашние помещения, например балконы.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Комментарии
1
Гость
24 минуты
Недорогим россиянам ещё осталось что запрещать?
