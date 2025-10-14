«Слезы просто хлынули». Россиян возмущают счета на десятки тысяч рублей за бытовой ремонт

У двери в офис авторов таких объявлений символично валяется разбитая и ржавая стиральная машина Источник: Наталья Лапцевич, читатель 74.RU, Семен Казьмин (коллаж)

Вам, наверное, тоже встречалось. Возле подъездов многих домов расклеивают «уведомления» с номерами для обращений по ремонту сантехники, электрики и тому подобного. Они до степени смешения схожи с объявлениями управляющих компаний. Казалось бы, прекрасно, ведь в случае бытового ЧП не всегда есть под рукой контакты мастера. Но многие потом жалеют о своей поспешности, увидев итоговые счета на десятки тысяч рублей. Печальная слава о ремонтниках «из ЖЭКа» расходится по всей стране, но люди по-прежнему попадаются на эту удочку и отдают им деньги, зачастую коря сами себя за то, что не разобрались и не вникли.

Наши коллеги из 74.RU почитали отзывы по аналогичным случаям в Сети, поговорили с недовольным клиентом, сотрудниками компании, а также с юристами и полицией, чтобы понять, как работает схема, как защитить себя и близких и можно ли, наконец, наказать кого-то за такой «развод».

«Три амбала стоят, попробуй не заплати»

Читатель 74.RU Максим рассказал, что в сентябре ему пришлось искать электриков из-за короткого замыкания: половина розеток в квартире сгорела, требовалась замена части проводки.

«Изначально я вообще думал, что это мастера из ЖЭКа, потому что объявление висело на стене в подъезде. Когда звонил, спросил, сколько стоят их услуги, а мне просто ответили: выезд бесплатный. Это и подкупило. Пришли двое, приделали самые дешевые ваги, сделали скрутки, ещё и без моего согласия заменили автоматы в подъезде на новые. Только после того, как всё сделали, выкатили договор с завышенными ценами», — изложил свою версию случившегося Максим.

Итоговая сумма — более 35 тысяч рублей — Максима шокировала, как и раскладка по прайсу, начиная от «комплексной диагностики» стоимостью 4100 рублей. После долгих препирательств на повышенных тонах общую сумму всё-таки удалось сбить, Максим отдал ремонтникам 16 тысяч рублей.

Такой счет парню выставили изначально Источник: читатель 74.RU

«Через две недели опять в том же месте произошло замыкание из-за их пластиковых и дешевых клемм», — подвел грустный итог истории Максим.

Самые космические счета ремонтники выставляют одиноким и плохо соображающим пенсионерам, иногда о случившемся уже постфактум узнают и рассказывают их родственники: в специальных группах много подобных отзывов.

«Обманули бабушку и дедушку возраста 80+ на ремонте их телевизора, выставили цену в 30 тысяч рублей просто за настройку каналов», — пишет горожанин.

«Моя мама решила установить водонагреватель, позвонила по объявлению на двери подъезда, договорилась, парни пришли минута в минуту, на вопросы по стоимости работ ответы были плавающие, — рассказывает в паблике жительница Челябинска. — В итоге за вывод розетки в санузел и установку водонагревателя — 45 тысяч. Она, конечно, растерялась, завязался такой разговор, что "вот вам расчеты, договор, всё оговорено заранее" , начали психологически давить на нее, что работа выполнена, а если не нравится, то ещё и сломают что-нибудь при демонтаже обратно. Когда она сказала, что не согласна с такой стоимостью работ, они сказали: "Всё равно заплатишь, или мы найдем деньги сами!" Дома было двое маленьких внуков, один из которых инвалид, побоявшись за них, она отдала деньги и вызвала сотрудников полиции».

С пожилой женщины, которая обратилась к ремонтникам для установки нового смесителя, люстры и переноса розеток, в итоге потребовали почти 92 тысячи рублей. В счет включили даже то, что для монтажа розетки пришлось подвинуть холодильник, это обошлось пенсионерке в 2300 рублей. Сверление 15 дырок — 13 500 рублей. Всё та же «комплексная диагностика» — 4100 рублей.

Астрономическую сумму бабушка безропотно заплатила Источник: читатель 74.RU

«Они отдают похоронные, мама за ремонт холодильника 70 тысяч отдала. Три амбала стоят, и попробуй не заплати, — комментирует Ирина. — Уж думаем, хорошо, что живая осталась. Бог им судья».

Даже менее крупные суммы сильно бьют по карманам пенсионеров, а сам факт обмана выводит из душевного равновесия. Татьяна позвонила специалистам из внушившего доверие объявления в подъезде из-за небольшой поломки унитаза.

«Перестал срабатывать поплавок, и вода без остановки протекала в унитаз. Я позвонила диспетчеру, обговорила проблему и попросила просчитать сумму к оплате. Она сказала: "500 рублей вызов мастера, 350 рублей — ремонт" . Я согласилась. Пришел мастер, сделал ремонт и оценил свою работу в 8660 рублей, сказал, что всё согласно прайсу. Я не поверила своим глазам. Слезы просто хлынули из глаз. Мастер, увидев мою реакцию, пожалел меня и сделал скидку 10%. Сумма к оплате составила 7440 рублей. Такого шока, оскорбления, унижения я давно не испытывала», — поделилась она в группе.

Есть среди пострадавших, впрочем, люди всех возрастов.

«Приехал мастер по унитазным протечкам к девчонке-студентке на вызов вместе со своим напарником. Нагнали жути, поковырялись с умными натруженными лицами и выставили ей счет за смену гофры 28 500 рублей. Та, не зная расценок, растерялась и оплатила, перевела по номеру телефона», — рассказывает в соцсетях отец девушки.

Зато «гарантия» на работы и материалы — 10 лет! Источник: Мошенники Челябинска. Черный список / Vk.com

Иногда в похожих ситуациях значительную часть итоговой суммы занимает «предоплата на запчасти». Наталье и ее мужу выехавшие на поломку холодильника мастера заявили, что причина в компрессоре, а новый будет стоить 10 800 рублей.

«Дали предоплату. По поводу работ было озвучено: установка компрессора, заправка холодильника. Конечная сумма — по итогу ремонта. После подсчета туда было внесено то, что по факту было сделано в рамках диагностики (монтаж/демонтаж всего на свете)», — возмущается женщина.

Источник: Мошенники Челябинска. Черный список / Vk.com

В итоге получилось почти 22 тысячи рублей (не считая цены компрессора), супругам удалось сбить ценник до 7050, заплатив только за заправку и монтаж компрессора.

«Помимо этого разводилова на бабки, половина холодильника до сих пор не рабочая. Морозилка морозит, а холодильная камера теплая! Начала узнавать стоимость подобных услуг. Оказалось, что такой же компрессор новый стоит 4000», — запоздало сокрушается Наталья.

Анастасия рассказывает, как вызвала мастера на замену труб в ванной и на одной предоплате потеряла крупную сумму.

«Была уставшая, не посмотрела на этот "договор", перевела предоплату в размере 15 000 рублей за материалы (мне показалась цена адекватной, так как в сантехнике не разбираюсь), но когда мне не смогли дать внятный ответ о том, сколько будет стоить сама работа, засомневалась и попросила вернуть деньги, — объясняет она. — Из 15 000 мне вернули 4000, якобы выезд, диагностика, проезд и так далее стоят 11 000 (на общей линии этой конторы сказали цену 800 рублей). Заявление в полицию подано по факту мошенничества, у меня есть записи разговоров, факт переводов, но ничего так и не произошло».

Мы позвонили по телефону, указанному в одном из объявлений о бытовом ремонте. После просьбы соединить корреспондента 74.RU с кем-то из руководителей диспетчер явно насторожилась и ответила отказом. Ответивший по другому номеру мастер после просьбы прокомментировать стоимость своих услуг бросил трубку.

«Хочу перекрыть им кислород»

В одном из договоров фигурирует адрес офиса. Наши журналисты наведались туда и нашли «Сервисный центр», где на вывеске указаны реквизиты ИП Станислава Зеленева.

Вход смотрится умеренно солидно Источник: Наталья Лапцевич

В разгар рабочего дня там было около десятка парней. В ответ на просьбу позвать Станислава Олеговича один из них усмехается: «Не знаю, где он, может, на Бали где-то отдыхает».

Дальнейшие расспросы молодые люди игнорируют, познакомиться с прайсом нам тоже не удается.

«Да я не знаю, я вообще этим не занимаюсь, у нас как бы нет прайса как такового», — оправдывается самый вежливый, пока остальные быстро утекают в курилку на улице.

Нам также удалось поговорить с бывшим сотрудником компании, занимавшейся бытовым ремонтом. Со слов Юрия (имя изменено), на работу приглашают в основном молодых людей без опыта, заманивая солидными зарплатами, обучением «с нуля» и карьерным ростом.

«Человек проходит собеседование в офисе, неделю проходит обучение с практической работой и сдает экзамен, вытянув случайный билет. Далее заключается договор ГПХ в единственном экземпляре, который сразу же после подписания оказывается в мусорном баке», — говорит Юрий.

После «трудоустройства» мастеров обучают работать с заказчиками.

«Работа включает несколько этапов. Успокоив клиента, озвучив ему минимальную стоимость, нужно сказать, что пока сложно оценить объем работ: мол, сейчас разберу — и посмотрим. Есть особенно упертые, которые не позволяют ничего делать, пока не выяснят полную сумму, но большинство позволяет. А уже после того, как смеситель, унитаз или что-либо другое оказывается в разобранном виде, у клиента не остается выбора, только согласиться на работы. Выполняем работы — по возможности стараемся общаться с клиентом о том о сем, чтобы расположить его к себе. Попутно приговаривая, что у клиента очень сложный заказ, что ничего не откручивается, не разбирается, всё проржавело, показывать, что ты действительно мучаешься».

На доске в офисе расписаны те же этапы «работы с клиентами» Источник: Наталья Лапцевич

По словам Юрия, мастера стараются получить от заказчиков предоплату: во-первых, чтобы купить расходники для ремонта, во-вторых, чтобы заказчику было сложнее отказаться от дальнейшего сотрудничества. С каждого заказа они отдают начальству комиссию 60%, часть этих процентов идет в доход так называемых кураторов, которые назначают и распределяют заказы.

«Также действуют условия, что при закрытии заказа на сумму до 4 тысяч рублей вся сумма идет в зарплату, от 4 до 25 — половина идет в зарплату, половина выдается на руки. При сумме от 25 тысяч целиком получаешь деньги на руки, — добавляет Юрий. — А дело в том, что зарплату в конце месяца ты не увидишь, спишут деньги за всякую ерунду. Поэтому единственный вариант реально заработать хоть что-то — это насчитать заказчикам большую сумму».

Юрий проработал месяц и уволился, так же поступают, по его словам, многие другие.

«Теперь хочу, чтобы об этом знало как можно больше людей. Если лишить их заявок, перекрыть кислород, всё развалится», — верит он.

Три статьи на выбор

В УМВД Челябинска пояснили 74.RU, что статистики обращений по подобным ситуациям нет. Иногда люди вызывают полицию, чтобы припугнуть задравших цены ремонтников, и это срабатывает, но оснований для возбуждения дела не находится.

Некоторым пострадавшим участковые советуют обращаться с претензией к исполнителю или идти в суд с гражданским иском, хотя чаще всего на руках у людей остаются бумажки, в которых нет никакой юридической информации. На некоторых бланках, впрочем, указан тот же ИП Станислав Олегович Зеленев, зарегистрированный в селе Рязаново Ульяновской области 22 апреля 2025 года.

По данным «Контур.Фокус», в сентябре 2025 года южноуральское управление Роспотребнадзора провело внеплановую проверку ИП по обращению одного из клиентов, которому за ремонт люка стиральной машины выставили счет в 17 560 рублей, предварительно устно озвучив меньшую стоимость — 7300 рублей. ИП вынесли предупреждение.

«Предпринимателю предложено в договорах, заключаемых с потребителем, указывать наименование выполненных работ в полном объеме, дату исполнения договора, на основании договора, заключенного с потребителем в письменной форме, предоставлять потребителям результаты диагностики техники для обеспечения правильного выбора предоставляемых услуг», — говорится в комментарии Роспотребнадзора.

Юрист компании «Филатов и партнеры» Станислав Кононенко говорит, что работающих по такой схеме ремонтников очень много по всей стране, они пользуются тем, что люди не знают рыночных расценок и не могут дать отпор незнакомцам.

«Чтобы не попасть в ловушку, помните, что настоящие сотрудники ЖКХ имеют удостоверения с печатью и фотографией, узнавайте цены заранее, отказывайтесь сразу, если цена кажется чрезмерно завышенной, запрашивайте чек и договор на выполненные работы. Позвоните родственникам или соседям, если сомневаетесь в законности действий сотрудников, — советует юрист. — Если вы всё-таки потеряли деньги, нужно обратиться в полицию с письменным заявлением, изложив все обстоятельства случившегося. Для эффективного расследования подобных случаев крайне важно собрать максимум доказательств, свидетельствующих о факте мошенничества: показания свидетелей, видеозаписи камер наблюдения, аудиозаписи разговоров, договоры, чеки, расписки».