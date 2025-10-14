НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

0 м/c,

 745мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,85
EUR 93,92
Запрет для подростков
На Соколе сдали новый дом
Борьба с пробками
«Умные решения» в недвижимости
Продадут участок в центре
Соседские разборки
Выплаты за шлагбаумы
«Локомотив» проиграл «Северстали»
Сэкономить время и нервы на врачах
Откроют каток на Советской
Мой дом Проблема «Слезы просто хлынули». Россиян возмущают счета на десятки тысяч рублей за бытовой ремонт

«Слезы просто хлынули». Россиян возмущают счета на десятки тысяч рублей за бытовой ремонт

Многие принимают листовки хитрой конторы за объявления от ЖЭКа

427
У двери в офис авторов таких объявлений символично валяется разбитая и ржавая стиральная машина | Источник: Наталья Лапцевич, читатель 74.RU, Семен Казьмин (коллаж)У двери в офис авторов таких объявлений символично валяется разбитая и ржавая стиральная машина | Источник: Наталья Лапцевич, читатель 74.RU, Семен Казьмин (коллаж)

У двери в офис авторов таких объявлений символично валяется разбитая и ржавая стиральная машина

Источник:

Наталья Лапцевич, читатель 74.RU, Семен Казьмин (коллаж)

Вам, наверное, тоже встречалось. Возле подъездов многих домов расклеивают «уведомления» с номерами для обращений по ремонту сантехники, электрики и тому подобного. Они до степени смешения схожи с объявлениями управляющих компаний. Казалось бы, прекрасно, ведь в случае бытового ЧП не всегда есть под рукой контакты мастера. Но многие потом жалеют о своей поспешности, увидев итоговые счета на десятки тысяч рублей. Печальная слава о ремонтниках «из ЖЭКа» расходится по всей стране, но люди по-прежнему попадаются на эту удочку и отдают им деньги, зачастую коря сами себя за то, что не разобрались и не вникли.

Наши коллеги из 74.RU почитали отзывы по аналогичным случаям в Сети, поговорили с недовольным клиентом, сотрудниками компании, а также с юристами и полицией, чтобы понять, как работает схема, как защитить себя и близких и можно ли, наконец, наказать кого-то за такой «развод».

«Три амбала стоят, попробуй не заплати»

Читатель 74.RU Максим рассказал, что в сентябре ему пришлось искать электриков из-за короткого замыкания: половина розеток в квартире сгорела, требовалась замена части проводки.

«Изначально я вообще думал, что это мастера из ЖЭКа, потому что объявление висело на стене в подъезде. Когда звонил, спросил, сколько стоят их услуги, а мне просто ответили: выезд бесплатный. Это и подкупило. Пришли двое, приделали самые дешевые ваги, сделали скрутки, ещё и без моего согласия заменили автоматы в подъезде на новые. Только после того, как всё сделали, выкатили договор с завышенными ценами», — изложил свою версию случившегося Максим.

Итоговая сумма — более 35 тысяч рублей — Максима шокировала, как и раскладка по прайсу, начиная от «комплексной диагностики» стоимостью 4100 рублей. После долгих препирательств на повышенных тонах общую сумму всё-таки удалось сбить, Максим отдал ремонтникам 16 тысяч рублей.

Такой счет парню выставили изначально | Источник: читатель 74.RUТакой счет парню выставили изначально | Источник: читатель 74.RU

Такой счет парню выставили изначально

Источник:

читатель 74.RU

«Через две недели опять в том же месте произошло замыкание из-за их пластиковых и дешевых клемм», — подвел грустный итог истории Максим.

Самые космические счета ремонтники выставляют одиноким и плохо соображающим пенсионерам, иногда о случившемся уже постфактум узнают и рассказывают их родственники: в специальных группах много подобных отзывов.

«Обманули бабушку и дедушку возраста 80+ на ремонте их телевизора, выставили цену в 30 тысяч рублей просто за настройку каналов», — пишет горожанин.

«Моя мама решила установить водонагреватель, позвонила по объявлению на двери подъезда, договорилась, парни пришли минута в минуту, на вопросы по стоимости работ ответы были плавающие, — рассказывает в паблике жительница Челябинска. — В итоге за вывод розетки в санузел и установку водонагревателя — 45 тысяч. Она, конечно, растерялась, завязался такой разговор, что "вот вам расчеты, договор, всё оговорено заранее", начали психологически давить на нее, что работа выполнена, а если не нравится, то ещё и сломают что-нибудь при демонтаже обратно. Когда она сказала, что не согласна с такой стоимостью работ, они сказали: "Всё равно заплатишь, или мы найдем деньги сами!" Дома было двое маленьких внуков, один из которых инвалид, побоявшись за них, она отдала деньги и вызвала сотрудников полиции».

С пожилой женщины, которая обратилась к ремонтникам для установки нового смесителя, люстры и переноса розеток, в итоге потребовали почти 92 тысячи рублей. В счет включили даже то, что для монтажа розетки пришлось подвинуть холодильник, это обошлось пенсионерке в 2300 рублей. Сверление 15 дырок — 13 500 рублей. Всё та же «комплексная диагностика» — 4100 рублей.

Астрономическую сумму бабушка безропотно заплатила | Источник: читатель 74.RUАстрономическую сумму бабушка безропотно заплатила | Источник: читатель 74.RU

Астрономическую сумму бабушка безропотно заплатила

Источник:

читатель 74.RU

«Они отдают похоронные, мама за ремонт холодильника 70 тысяч отдала. Три амбала стоят, и попробуй не заплати, — комментирует Ирина. — Уж думаем, хорошо, что живая осталась. Бог им судья».

Даже менее крупные суммы сильно бьют по карманам пенсионеров, а сам факт обмана выводит из душевного равновесия. Татьяна позвонила специалистам из внушившего доверие объявления в подъезде из-за небольшой поломки унитаза.

«Перестал срабатывать поплавок, и вода без остановки протекала в унитаз. Я позвонила диспетчеру, обговорила проблему и попросила просчитать сумму к оплате. Она сказала: "500 рублей вызов мастера, 350 рублей — ремонт". Я согласилась. Пришел мастер, сделал ремонт и оценил свою работу в 8660 рублей, сказал, что всё согласно прайсу. Я не поверила своим глазам. Слезы просто хлынули из глаз. Мастер, увидев мою реакцию, пожалел меня и сделал скидку 10%. Сумма к оплате составила 7440 рублей. Такого шока, оскорбления, унижения я давно не испытывала», — поделилась она в группе.

Есть среди пострадавших, впрочем, люди всех возрастов.

«Приехал мастер по унитазным протечкам к девчонке-студентке на вызов вместе со своим напарником. Нагнали жути, поковырялись с умными натруженными лицами и выставили ей счет за смену гофры 28 500 рублей. Та, не зная расценок, растерялась и оплатила, перевела по номеру телефона», — рассказывает в соцсетях отец девушки.

Зато «гарантия» на работы и материалы&nbsp;— 10 лет! | Источник: Мошенники Челябинска. Черный список / Vk.comЗато «гарантия» на работы и материалы&nbsp;— 10 лет! | Источник: Мошенники Челябинска. Черный список / Vk.com

Зато «гарантия» на работы и материалы — 10 лет!

Источник:

Мошенники Челябинска. Черный список / Vk.com

Иногда в похожих ситуациях значительную часть итоговой суммы занимает «предоплата на запчасти». Наталье и ее мужу выехавшие на поломку холодильника мастера заявили, что причина в компрессоре, а новый будет стоить 10 800 рублей.

«Дали предоплату. По поводу работ было озвучено: установка компрессора, заправка холодильника. Конечная сумма — по итогу ремонта. После подсчета туда было внесено то, что по факту было сделано в рамках диагностики (монтаж/демонтаж всего на свете)», — возмущается женщина.

Источник: Мошенники Челябинска. Черный список / Vk.comИсточник: Мошенники Челябинска. Черный список / Vk.com
Источник:

Мошенники Челябинска. Черный список / Vk.com

В итоге получилось почти 22 тысячи рублей (не считая цены компрессора), супругам удалось сбить ценник до 7050, заплатив только за заправку и монтаж компрессора.

«Помимо этого разводилова на бабки, половина холодильника до сих пор не рабочая. Морозилка морозит, а холодильная камера теплая! Начала узнавать стоимость подобных услуг. Оказалось, что такой же компрессор новый стоит 4000», — запоздало сокрушается Наталья.

Анастасия рассказывает, как вызвала мастера на замену труб в ванной и на одной предоплате потеряла крупную сумму.

«Была уставшая, не посмотрела на этот "договор", перевела предоплату в размере 15 000 рублей за материалы (мне показалась цена адекватной, так как в сантехнике не разбираюсь), но когда мне не смогли дать внятный ответ о том, сколько будет стоить сама работа, засомневалась и попросила вернуть деньги, — объясняет она. — Из 15 000 мне вернули 4000, якобы выезд, диагностика, проезд и так далее стоят 11 000 (на общей линии этой конторы сказали цену 800 рублей). Заявление в полицию подано по факту мошенничества, у меня есть записи разговоров, факт переводов, но ничего так и не произошло».

Мы позвонили по телефону, указанному в одном из объявлений о бытовом ремонте. После просьбы соединить корреспондента 74.RU с кем-то из руководителей диспетчер явно насторожилась и ответила отказом. Ответивший по другому номеру мастер после просьбы прокомментировать стоимость своих услуг бросил трубку.

«Хочу перекрыть им кислород»

В одном из договоров фигурирует адрес офиса. Наши журналисты наведались туда и нашли «Сервисный центр», где на вывеске указаны реквизиты ИП Станислава Зеленева.

Вход смотрится умеренно солидно | Источник: Наталья ЛапцевичВход смотрится умеренно солидно | Источник: Наталья Лапцевич

Вход смотрится умеренно солидно

Источник:

Наталья Лапцевич

В разгар рабочего дня там было около десятка парней. В ответ на просьбу позвать Станислава Олеговича один из них усмехается: «Не знаю, где он, может, на Бали где-то отдыхает».

Дальнейшие расспросы молодые люди игнорируют, познакомиться с прайсом нам тоже не удается.

«Да я не знаю, я вообще этим не занимаюсь, у нас как бы нет прайса как такового», — оправдывается самый вежливый, пока остальные быстро утекают в курилку на улице.

Нам также удалось поговорить с бывшим сотрудником компании, занимавшейся бытовым ремонтом. Со слов Юрия (имя изменено), на работу приглашают в основном молодых людей без опыта, заманивая солидными зарплатами, обучением «с нуля» и карьерным ростом.

«Человек проходит собеседование в офисе, неделю проходит обучение с практической работой и сдает экзамен, вытянув случайный билет. Далее заключается договор ГПХ в единственном экземпляре, который сразу же после подписания оказывается в мусорном баке», — говорит Юрий.

После «трудоустройства» мастеров обучают работать с заказчиками.

«Работа включает несколько этапов. Успокоив клиента, озвучив ему минимальную стоимость, нужно сказать, что пока сложно оценить объем работ: мол, сейчас разберу — и посмотрим. Есть особенно упертые, которые не позволяют ничего делать, пока не выяснят полную сумму, но большинство позволяет. А уже после того, как смеситель, унитаз или что-либо другое оказывается в разобранном виде, у клиента не остается выбора, только согласиться на работы. Выполняем работы — по возможности стараемся общаться с клиентом о том о сем, чтобы расположить его к себе. Попутно приговаривая, что у клиента очень сложный заказ, что ничего не откручивается, не разбирается, всё проржавело, показывать, что ты действительно мучаешься».

На доске в офисе расписаны те же этапы «работы с клиентами» | Источник: Наталья ЛапцевичНа доске в офисе расписаны те же этапы «работы с клиентами» | Источник: Наталья Лапцевич

На доске в офисе расписаны те же этапы «работы с клиентами»

Источник:

Наталья Лапцевич

По словам Юрия, мастера стараются получить от заказчиков предоплату: во-первых, чтобы купить расходники для ремонта, во-вторых, чтобы заказчику было сложнее отказаться от дальнейшего сотрудничества. С каждого заказа они отдают начальству комиссию 60%, часть этих процентов идет в доход так называемых кураторов, которые назначают и распределяют заказы.

«Также действуют условия, что при закрытии заказа на сумму до 4 тысяч рублей вся сумма идет в зарплату, от 4 до 25 — половина идет в зарплату, половина выдается на руки. При сумме от 25 тысяч целиком получаешь деньги на руки, — добавляет Юрий. — А дело в том, что зарплату в конце месяца ты не увидишь, спишут деньги за всякую ерунду. Поэтому единственный вариант реально заработать хоть что-то — это насчитать заказчикам большую сумму».

Юрий проработал месяц и уволился, так же поступают, по его словам, многие другие.

«Теперь хочу, чтобы об этом знало как можно больше людей. Если лишить их заявок, перекрыть кислород, всё развалится», — верит он.

Три статьи на выбор

В УМВД Челябинска пояснили 74.RU, что статистики обращений по подобным ситуациям нет. Иногда люди вызывают полицию, чтобы припугнуть задравших цены ремонтников, и это срабатывает, но оснований для возбуждения дела не находится.

Некоторым пострадавшим участковые советуют обращаться с претензией к исполнителю или идти в суд с гражданским иском, хотя чаще всего на руках у людей остаются бумажки, в которых нет никакой юридической информации. На некоторых бланках, впрочем, указан тот же ИП Станислав Олегович Зеленев, зарегистрированный в селе Рязаново Ульяновской области 22 апреля 2025 года.

По данным «Контур.Фокус», в сентябре 2025 года южноуральское управление Роспотребнадзора провело внеплановую проверку ИП по обращению одного из клиентов, которому за ремонт люка стиральной машины выставили счет в 17 560 рублей, предварительно устно озвучив меньшую стоимость — 7300 рублей. ИП вынесли предупреждение.

«Предпринимателю предложено в договорах, заключаемых с потребителем, указывать наименование выполненных работ в полном объеме, дату исполнения договора, на основании договора, заключенного с потребителем в письменной форме, предоставлять потребителям результаты диагностики техники для обеспечения правильного выбора предоставляемых услуг», — говорится в комментарии Роспотребнадзора.

Юрист компании «Филатов и партнеры» Станислав Кононенко говорит, что работающих по такой схеме ремонтников очень много по всей стране, они пользуются тем, что люди не знают рыночных расценок и не могут дать отпор незнакомцам.

«Чтобы не попасть в ловушку, помните, что настоящие сотрудники ЖКХ имеют удостоверения с печатью и фотографией, узнавайте цены заранее, отказывайтесь сразу, если цена кажется чрезмерно завышенной, запрашивайте чек и договор на выполненные работы. Позвоните родственникам или соседям, если сомневаетесь в законности действий сотрудников, — советует юрист. — Если вы всё-таки потеряли деньги, нужно обратиться в полицию с письменным заявлением, изложив все обстоятельства случившегося. Для эффективного расследования подобных случаев крайне важно собрать максимум доказательств, свидетельствующих о факте мошенничества: показания свидетелей, видеозаписи камер наблюдения, аудиозаписи разговоров, договоры, чеки, расписки».

Станислав Кононенко объяснил, что привлечь к ответственности за «развод» можно не только по статье 159 УК РФ (мошенничество), но и по статье 165-й (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). А если преступники угрожают потерпевшему применением насилия или переходят от слов к делу, ответственность наступает также по статье 163 УК РФ (вымогательство).

ПО ТЕМЕ
Дарья МилославскаяДарья Милославская
Дарья Милославская
корреспондент
Ремонт Электрик Сантехник Мошенничество
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Куча таких фирм появилась...у меня бабушке так "потолок починили" за 400тыс....
Гость
30 минут
Я обращаюсь только к знакомым если что-то нужно. Не обращайтесь во всякие фирмы ООО и ИП. Это разводилово. Не вздумайте нанимать по объявлениям из газет или на подъездах
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление