Не хочу, чтобы по двору гуляли чужие! Юрист рассказал, как огородиться от соседей забором

Придомовая территория многоквартирного дома — это земля, располагающаяся вокруг жилого здания. Она определена и закреплена за ним землеустроительной и градостроительной документацией.

Участок, на котором расположен дом, — общая долевая собственность владельцев квартир (согласно п. 4 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ и ст. 16 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004).