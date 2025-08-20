НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

3 м/c,

ю-з.

 744мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,35
EUR 93,56
Буланова даст концерт в Ярославле
Блиновскую взломали
Расписание школьных каникул
Гид по ярким событиям в Москве
Галкин в Ярославле. Видео
Оштрафовали многодетную маму
Ярославский бренд покорил Россию
Ремонт за 65 млн
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Частные дома среди высоток
Мой дом Инструкция Не хочу, чтобы по двору гуляли чужие! Юрист рассказал, как огородиться от соседей забором

Не хочу, чтобы по двору гуляли чужие! Юрист рассказал, как огородиться от соседей забором

Простая инструкция в пяти карточках

62
Написать комментарий
Закрытый двор&nbsp;— в первую очередь&nbsp;это безопасность | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЗакрытый двор&nbsp;— в первую очередь&nbsp;это безопасность | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Закрытый двор — в первую очередь это безопасность

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Согласитесь, если во дворе вашего дома постоянно тусуются посторонние подростки, а места для парковки занимают жильцы соседней многоэтажки, то приятного в этом мало. Решить проблему можно, огородившись от всех забором.

На огороженной площадке безопаснее проводить время, а дворовые скамейки, растения и песочницы служат дольше, ведь вандалы до них не доберутся. О том, как законно поставить забор вокруг многоквартирного дома, нашим коллегам из E1.RU рассказал юрист Руслан Камалетдинов.

  1. Где можно установить забор?
  2. Кто должен решать вопрос об ограждении дома?
  3. Как огородить территорию — два варианта
  4. Какие есть требования?
  5. Как установить ограждения?
1

Где можно установить забор?

Придомовая территория многоквартирного дома — это земля, располагающаяся вокруг жилого здания. Она определена и закреплена за ним землеустроительной и градостроительной документацией.

Участок, на котором расположен дом, — общая долевая собственность владельцев квартир (согласно п. 4 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ и ст. 16 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004).

2

Кто должен решать вопрос об ограждении дома?

Только владельцы квартир могут решить, как использовать землю, на которой расположен дом, — речь идет и о благоустройстве, и об установке ограждений.

Для этого жильцам нужно провести общее собрание собственников. Решение считается принятым, если на изменения согласились 2/3 от общего количества собственников помещений в многоэтажке (п. 2, 2.1 ч. 2 ст. 44 и ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).

3

Как огородить территорию — два варианта

В качестве ограждения может быть установлен шлагбаум или забор с воротами.

4

Какие есть требования?

Установка ограждения не должна нарушать действующих правил пожарной безопасности:

  • ко всем эксплуатируемым зданиям должен быть свободный подъезд;

  • система противопожарной защиты в случае ЧП должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот;

  • все ограждения должны быть открытыми до того момента, пока не проедет пожарная техника;

  • ворота и шлагбаум можно открывать вручную, если рядом круглосуточно дежурит охранник или консьерж (можно делать это и дистанционно при наличии аудио- или видеосвязи).

Другие требования к оградам содержатся в седьмом разделе Правил «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий» (утверждены Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр).

5

Как установить ограждения?

Подводим итог: чтобы установить забор или шлагбаум, нужно:

  1. Инициировать проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, направив им сообщение о проведении собрания.

  2. Решить, где будет установлено ограждение.

  3. Выбрать подрядчика.

  4. Зафиксировать результаты в протоколе общего собрания собственников.

  5. Довести до сведения всех собственников содержание решения, а также итоги голосования (ст. 44–48 ЖК РФ).

Отметим, что для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) правила отличаются.

Хотели бы вы, чтобы вокруг вашего дома был забор?

Да, он уже есть, мне нравится
Забор уже есть, мне не нравится
Хочу забор, но пока не получается организовать установку
Забора нет, и слава богу!
Напишу свой ответ в комментариях
ПО ТЕМЕ
Елена АносоваЕлена Аносова
Елена Аносова
Редактор раздела «Образование»
Забор Ограждение Шлагбаум Инструкция Юрист Собрание собственников
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление