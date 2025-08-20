Не хочу, чтобы по двору гуляли чужие! Юрист рассказал, как огородиться от соседей забором

Согласитесь, если во дворе вашего дома постоянно тусуются посторонние подростки, а места для парковки занимают жильцы соседней многоэтажки, то приятного в этом мало. Решить проблему можно, огородившись от всех забором.
На огороженной площадке безопаснее проводить время, а дворовые скамейки, растения и песочницы служат дольше, ведь вандалы до них не доберутся. О том, как законно поставить забор вокруг многоквартирного дома, нашим коллегам из E1.RU рассказал юрист Руслан Камалетдинов.
- Где можно установить забор?
- Кто должен решать вопрос об ограждении дома?
- Как огородить территорию — два варианта
- Какие есть требования?
- Как установить ограждения?
Где можно установить забор?
Придомовая территория многоквартирного дома — это земля, располагающаяся вокруг жилого здания. Она определена и закреплена за ним землеустроительной и градостроительной документацией.
Участок, на котором расположен дом, — общая долевая собственность владельцев квартир (согласно п. 4 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ и ст. 16 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004).
Кто должен решать вопрос об ограждении дома?
Только владельцы квартир могут решить, как использовать землю, на которой расположен дом, — речь идет и о благоустройстве, и об установке ограждений.
Для этого жильцам нужно провести общее собрание собственников. Решение считается принятым, если на изменения согласились 2/3 от общего количества собственников помещений в многоэтажке (п. 2, 2.1 ч. 2 ст. 44 и ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).
Как огородить территорию — два варианта
В качестве ограждения может быть установлен шлагбаум или забор с воротами.
Какие есть требования?
Установка ограждения не должна нарушать действующих правил пожарной безопасности:
ко всем эксплуатируемым зданиям должен быть свободный подъезд;
система противопожарной защиты в случае ЧП должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот;
все ограждения должны быть открытыми до того момента, пока не проедет пожарная техника;
ворота и шлагбаум можно открывать вручную, если рядом круглосуточно дежурит охранник или консьерж (можно делать это и дистанционно при наличии аудио- или видеосвязи).
Другие требования к оградам содержатся в седьмом разделе Правил «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий» (утверждены Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр).
Как установить ограждения?
Подводим итог: чтобы установить забор или шлагбаум, нужно:
Инициировать проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, направив им сообщение о проведении собрания.
Решить, где будет установлено ограждение.
Выбрать подрядчика.
Зафиксировать результаты в протоколе общего собрания собственников.
Довести до сведения всех собственников содержание решения, а также итоги голосования (ст. 44–48 ЖК РФ).
Отметим, что для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) правила отличаются.
Хотели бы вы, чтобы вокруг вашего дома был забор?