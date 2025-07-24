Почему растут тарифы ЖКХ и как сэкономить на коммуналке — отвечает эксперт

Рекомендуем начать морально готовиться к суммам в квитанциях уже сейчас Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Тарифы ЖКХ снова выросли. Недовольство россиян — тоже. Наши коллеги из 63.RU обратились к эксперту в сфере ЖКХ, руководителю регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Виктору Часовских и задали ему три важных вопроса, которые сейчас мучают многих из нас.

Вопрос № 1: почему выросли тарифы ЖКХ?

Несмотря на то что сумма в квитанциях вырастает ежегодно, этот вопрос актуален всегда.

— Основных причин повышения тарифов ЖКХ несколько. Первая — это необходимость модернизировать устаревшую коммунальную инфраструктуру. У нас, если посмотреть, она сильно изношена. И всё нужно восстанавливать. Необходимо ежегодно до 10% сетей обновлять, а у нас этого не происходило долгие годы. Вторая — это рост зарплат в сфере ЖКХ из-за дефицита специалистов. Третья — недостаточная индексация тарифов в предыдущие годы. Еще один момент, который я тоже хотел бы отметить, — это установка индивидуальных приборов учета. И в домах стали ставиться общедомовые приборы учета. Они показывают реальное потребление, — объясняет эксперт в сфере ЖКХ.

Да, тарифы растут, в частности, именно из-за счетчиков.

— Если раньше мы платили по нормативам, которые, как вы знаете, всегда завышены, то теперь стали люди платить меньше — за меньшие, фактические объемы. А тариф — это стоимость одной единицы коммунальной услуги. То есть теперь все затраты организации делятся на количество того коммунального ресурса, который она выдает. Расходы ежегодно увеличиваются для того, чтобы поддерживать состояние всех сетей в нормальном состоянии, а вот эти объемы, к сожалению, уменьшаются. В том числе из-за того, что люди ставят прибор учета, начинают экономить. И, естественно, тариф чисто математически должен увеличиваться, — сказал корреспонденту 63.RU Виктор Часовских.

Чего же нам ждать в августовских платежках?

— Если мы за все коммунальные услуги — холодную воду, горячую воду, водоотведение, тепловую энергию, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы — за июнь платили, например, 10 000 рублей, то в июле за этот же набор и за эти же объемы мы заплатим максимум на 1720 рублей больше. Но в большинстве домов такого перечня коммунальных услуг не бывает: у кого-то горячей воды нет, у кого-то — газа. В этом отношении рост тарифов получается где-то порядка 13 с лишним процентов, — отмечает руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль».

Вопрос № 2: почему уменьшился размер субсидии?

При росте тарифов во многих регионах уменьшился размер субсидий. Почему так?

— Размер субсидии уменьшился. Но это не столь существенно. Она рассчитывается исходя из нормативов. Не из реального потребления. Допустим, мы холодную или горячую воду можем потреблять по 6−8 кубов. А есть определенный норматив, который положен на одного человека, и возмещение средств считается по нему. Если мы больше норматива потребляем, то нам возвращают только часть средств. Но в любом случае вот эти меры поддержки — они достаточно серьезные для тех семей, которые имеют право на их получение, — полагает собеседник 63.RU.

Вопрос № 3: как сэкономить на коммунальных платежах?

Ваши средства под защитой (осталось договориться со всеми жильцами дома) Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Понятно, что мы самостоятельно можем на чем-то сэкономить. Более вдумчиво расходовать воду, перестать принимать ванну, перейти с горячего душа на более прохладный. Но в случае с тепловой энергией мы ничего сделать не можем. Или можем? В последнее время можно услышать разговоры про теплосчетчики, которые позволяют снизить сумму платежа за отопление. По словам Виктора Часовских, такие приборы учеты имеют ряд особенностей.

— Во-первых, не во всех квартирах их можно ставить. В новостройках, где горизонтальная разводка, — можно. Если в доме вертикальная разводка, то там достаточно сложно ставить эти приборы учета. Кроме того, еще и слишком накладно выходит, они себя не оправдают. Но если такая возможность есть, то, конечно, экономия определенная по индивидуальному потреблению получится, — объясняет эксперт в сфере ЖКХ.

Но нам хорошо известно, что если где-то можно сохранить средства, то в другом месте придется больше потратить. Здесь ситуация такая же.

— Может возрасти плата за общедомовые нужды. Есть такое понятие еще, как «тепловая энергия на содержание общего имущества». То есть тепловая энергия на обогрев мест общего пользования. Здесь может возникнуть проблема. Объясняю почему: жильцы дома должны расплатиться за весь объем горячей и холодной воды, а также тепловой энергии, который входит в дом. Если мы платим меньше в своей квартире, у нас могут возникнуть вопросы по плате за содержание общего имущества, — говорит Виктор Часовских.

Специалисты говорят, что теплосчетчик помогает сэкономить на отоплении от 30 до 70% ежемесячно Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Так как же тогда сохранить средства? Выход есть. Правда, он потребует включения дипломатических способностей (уговаривать придется целый дом).

— Люди стали экономить, потреблять меньше. Это правильно. Но глобально что нужно делать? Вывод один. Нужно экономить коммунальные ресурсы по тепловой энергии. Понятно, решение есть: ставить индивидуальный прибор учета. Но есть вариант получше: поставить общедомовой прибор учета. И еще систему погодного регулирования, на которой устанавливаются градусы, чтобы по достижении определенного температурного режима на улице у нас было в помещении тепло. И этот прибор будет автоматически запускать теплоноситель в дом. Лишнего он не запустит, «перетопов» уже не будет. Вот тут реальная возникает экономия. То же самое с электричеством: поставить энергосберегающие лампы. То же самое холодная вода: поставить распылители и прочее, что можно, что сокращает потребление воды. Вот только таким способом мы сможем сократить плату за коммунальные услуги, несмотря на то что тарифы будут расти. Потому что, если приборов учета нет, то расчет ведется по всем площадям дома. Независимо от того, пользуемся мы услугой или нет, перекрыли батареи или не перекрыли, всё равно мы будем платить. Лучше всего экономить не только в отдельно взятой квартире, но и в целом в доме. Вот тогда это будет решение вопроса, — считает руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль».

Бонус: хорошая новость!

В статье про повышение тарифов ЖКХ редко можно встретить хорошие новости. Но у Виктора Часовских она есть.

— 2025 год считается пиком роста наших тарифов на коммунальные услуги. Минэкономразвития Российской Федерации предположило, что в 2026 году индексация — повышение тарифов — составит 9,8%, в 2027-м — 7,9%, а в 2028-м — 5,9%. Рост тарифов пойдет на спад, — радует эксперт в сфере ЖКХ, руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских.