У владельцев земельных участков в России могут их изъять — условия

Эксперт назвал условия, при которых могут изъять участок Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Если вы не используете свой земельный участок, то вам могут выписать штраф или даже изъять его . Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Ранее в России приняли правила, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Согласно этим правилам, участок считается неиспользуемым, если прошло три года с момента его освоения и при этом выполняются определенные условия.

Критерии неиспользования участка следующие:

если более половины территории захламлено мусором или загрязнено отходами;

если за пять и более лет на участке не построено и не зарегистрировано ни одного здания или сооружения (при условии, что по закону их можно было бы построить);

если на участке для индивидуального жилья за семь лет так и не появился жилой дом;

если есть разрушенные здания без крыши или окон;

если более половины садового участка занято сорняками выше метра.

При наличии таких признаков владельцам могут выписать предписание устранить нарушения. А штраф рассчитывается исходя из кадастровой стоимости участка — это от 1 до 1,5%, но минимум двадцать тысяч рублей.

Если проигнорировать эти требования , участок могут просто изъять .