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Мой дом У владельцев земельных участков в России могут их изъять — условия

У владельцев земельных участков в России могут их изъять — условия

А еще дачникам грозят штрафы

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21 комментарий
Эксперт назвал условия, при которых могут изъять участок | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUЭксперт назвал условия, при которых могут изъять участок | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Эксперт назвал условия, при которых могут изъять участок

Источник:

Екатерина Тычинина / 74.RU

Если вы не используете свой земельный участок, то вам могут выписать штраф или даже изъять его. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Ранее в России приняли правила, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Согласно этим правилам, участок считается неиспользуемым, если прошло три года с момента его освоения и при этом выполняются определенные условия.

Критерии неиспользования участка следующие:

  • если более половины территории захламлено мусором или загрязнено отходами;

  • если за пять и более лет на участке не построено и не зарегистрировано ни одного здания или сооружения (при условии, что по закону их можно было бы построить);

  • если на участке для индивидуального жилья за семь лет так и не появился жилой дом;

  • если есть разрушенные здания без крыши или окон;

  • если более половины садового участка занято сорняками выше метра.

При наличии таких признаков владельцам могут выписать предписание устранить нарушения. А штраф рассчитывается исходя из кадастровой стоимости участка — это от 1 до 1,5%, но минимум двадцать тысяч рублей.

Если проигнорировать эти требования, участок могут просто изъять.

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) прописано гораздо больше статей, которые нельзя нарушать дачникам. О них Городским медиа рассказала доцент Финансового университета при правительстве Оксана Васильева, об этом мы рассказывали подробнее в отдельном материале.

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Комментарии
21
Гость
5 часов
Не переживайте, отжимать будут только самые сладкие участки, вблизи рек например или где дорогая земля. На наши захолустья где только на тракторе проехать можно , им плевать
Гость
6 часов
Здесь могут изъять ВСЁ от детей до счетов, от квартирки до домашнего животного, нам ничего не принадлежит, всё как до Революции
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