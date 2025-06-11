У владельцев земельных участков в России могут их изъять — условия

Если вы не используете свой земельный участок, то вам могут выписать штраф или даже изъять его. Об этом рассказал агентству «Прайм» руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
Ранее в России приняли правила, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Согласно этим правилам, участок считается неиспользуемым, если прошло три года с момента его освоения и при этом выполняются определенные условия.
Критерии неиспользования участка следующие:
если более половины территории захламлено мусором или загрязнено отходами;
если за пять и более лет на участке не построено и не зарегистрировано ни одного здания или сооружения (при условии, что по закону их можно было бы построить);
если на участке для индивидуального жилья за семь лет так и не появился жилой дом;
если есть разрушенные здания без крыши или окон;
если более половины садового участка занято сорняками выше метра.
При наличии таких признаков владельцам могут выписать предписание устранить нарушения. А штраф рассчитывается исходя из кадастровой стоимости участка — это от 1 до 1,5%, но минимум двадцать тысяч рублей.
Если проигнорировать эти требования, участок могут просто изъять.
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