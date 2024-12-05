Превращаем двушку в студию: какую перепланировку можно сделать в обычной хрущевке

Улучшить качество жизни можно и в хрущевской квартире Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Хрущевка. От самого этого слова веет нафталином. Вряд ли найдется много поклонников узеньких квартир с примитивной планировкой. Но зачастую привередничать нет возможности. Не можешь сменить жилье — измени его. В этом материале наши коллеги из 63.RU рассказывают, какие есть способы дать второе дыхание хрущевской квартире, с какими сложностями придется столкнуться.

Хрущевки считаются морально устаревшим жильем. Эти дома не подходят под современные требования, главное из которых — простор. Это касается как общедомового пространства — узкие лестничные клетки, — так и самих квартир.

— В хрущевках маленькая кухня, как правило, есть проходная комната (через которую проходят в другую комнату), сама площадь небольшая, и, как правило, там достаточно сложно что-то изменить, поскольку почти все стены несущие, — считает глава самарского регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских.

Хрущевки считают морально устаревшим жильем Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Такого же мнения придерживается инженер-проектировщик Сергей:

— Для хрущевок в основном заказывают, допустим, объединение санузлов, видоизменение оконно-дверных проемов на балконе. Сама хрущевка не предоставляет возможностей для масштабных работ, потому что площадь маленькая, коридоры маленькие, там особо ничего не сделаешь.

Тем не менее способы видоизменить хрущевскую квартиру есть. Но обо всём по порядку. Прежде всего разберемся с бюрократической стороной вопроса.

— Если вы хотите сделать перепланировку, то вы должны подготовить проект и утвердить его, согласовать с департаментом строительства и архитектуры. После того как вы получите согласование, выполняете работы и по окончании уведомляете их об этом. Они приходят, смотрят, правильно ли всё вы сделали. После этого вы должны подать документы уже в Росреестр, где уведомляете об изменении площадей помещений и прочем, — рассказал Виктор Часовских.

Простейший вариант перепланировки для расширения пространства — объединить несколько помещений. Например, кухню с прилегающей комнатой, снеся перегородку и замуровав вход в одну из комнат.

Снеся одну стену и поменяв место пары дверных проемов, можно советскую квартиру превратить в подобие европейской Источник: архив 63.RU











— Если в квартире электроплита, трудностей с этим не будет никаких. Единственное, что в плане квартиры всё равно будет зафиксирована условная граница зонирования кухни и жилой комнаты, от этого никак не уйти, — рассказывает инженер-проектировщик.

Но если квартира с газовым оборудованием, то тут уже будет проблема. Между газовой кухней и жилыми помещениями должна быть перегородка с плотным притвором, чтобы избежать утечки газа. Так гласят строительные нормы и правила (СНиП).

— Всё регулируется СНиП-42-01-2002 («Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов») и СНиП-42-101-2003 («Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»). Но так как эти СНиПы уже подустарели, сейчас они носят скорее рекомендательный характер. Но при согласовании проекта на этот момент всё равно будут обращать внимание и задавать разные вопросы, поэтому лучше всё это заранее учесть, — говорит главный инженер строительной компании Олег Домнин.

Поэтому для объединения кухни с комнатой необходимо демонтировать газовое оборудование, закрыть доступ газа в квартиру и перейти на электрическое оборудование. А в хрущевке для этого, по словам экспертов, нужно увеличить мощность электропроводки. Так что придется обговаривать проект перепланировки не только с газовиками, но и с электриками.

Можно пойти и дальше и превратить квартиру в студию, демонтировав все перегородки, кроме санузла, естественно. Такой вариант действительно осуществим, но у него есть ограничения.

Объединенную территорию можно зонировать по своему вкусу Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Из трехкомнатной квартиры сделать студию будет проблематично из-за несущих стен. А несущие конструкции, как мы знаем, сносить нельзя, и вообще проводить с ними какие-либо работы в принципе, — рассуждает инженер-проектировщик Сергей.

Хотя последнее утверждение не совсем так. По словам Виктора Часовских, совершать манипуляции с несущими стенами можно, но только по специальному согласованию:

— Легкие перегородки, разумеется, можно сносить. А на изменение несущих стен нужно специальное разрешение. К тому же всё зависит от того, что именно вы собираетесь с ней делать. Полностью сносить несущую стену, естественно, запрещено. А, допустим, прорубить в ней дверь можно. Но повторюсь: если это согласуют. Потому что надо смотреть, какая нагрузка на эту стену, что она несет, какие могут быть риски.

Была обычная однушка — стала студия Источник: Архив 63.RU











Есть в хрущевках и запретная зона. Это балкон. На вопрос, можно ли его объединить с комнатой, эксперты отвечают однозначно — нельзя. Дело в том, что в помещении должен соблюдаться необходимый теплорасчет. Это показатель, устанавливающий толщину ограждающих и несущих стен, которая обеспечит длительную эксплуатацию без промерзаний и перегревов перекрытий и перегородок.

Короче говоря, если снести стену между комнатой и балконом, то в квартире будет слишком холодно. При этом ставить на балконе батарею запрещено. Выход один — делать полы с подогревом.

Еще одна неприкосновенная зона — санузел. Как говорят специалисты, нельзя увеличивать санузел за счет жилья, так же как и увеличивать жилье за счет санузла. Универсальными помещениями являются кладовые и коридоры. Вот за их счет можно увеличивать площадь и санузлов, и кухонь, и жилых помещений.

В квартире со смежными комнатами можно предусмотреть законные варианты перепланировки Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Максимум, что делается при перепланировке санузла, это объединение туалета и ванной. Переносить санузел в другое место запрещено, потому что при проектировании перепланировки учитываются квартиры соседей сверху и снизу. Грубо говоря, мокрое должно быть под мокрым. Представьте, что вы перенесли санузел в место над соседской спальней. Тогда в случае аварии вся вода потечет к ним не в ванную, а в жилую комнату, — рассказывает инженер Олег Домнин.

Сроки исполнения перепланировки, конечно, варьируются в зависимости от объема работ. Но нижний порог — около 4 месяцев, из которых самой долгой частью будет согласование проекта: