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У меня грипп, коронавирус или простая ОРВИ? Врачи рассказали, как различить симптомы

Тревожный симптом, когда температура не спадает дольше обычного

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За полгода врачи смогли выявить несколько характерных для коронавируса симптомов

За полгода врачи смогли выявить несколько характерных для коронавируса симптомов

С наступлением осени заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снова стала расти. В Минздраве это связывают с формированием новых учебных и рабочих коллективов, а также завершением сезона отпусков — в это время респираторные вирусные инфекции всегда активней распространяются. Параллельно с ростом заболеваемости COVID-19, по данным Роспотребнадзора, среди взрослого населения и детей от 7 до 14 лет отмечается превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ. Как отличить одно от другого и всё это вместе — от гриппа? Отвечают врачи.

— Для гриппа характерна очень высокая температура — 39–40 градусов — и кашель с дискомфортом за грудиной. Есть риновирусы — льется из носа, пониженная температура, чихает человек. Есть аденовирусы — клиника ангины, боли в горле, отекание лимфоузлов. Для коронавирусов в принципе характеристика идет в виде температуры в коридоре 37–38, кашель, першение в горле и явление катарального синусита (заложенность носа. — Прим. ред.) со снижением обоняния. Это характерно для всех вирусных инфекций, но коронавирусы почаще это, видимо, выдают, — говорит терапевт Иван Скороходов.

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

Его коллега Варвара Веретюк отмечает, что временная утрата обоняния проявляется лишь в трети случаев. При этом она обращает внимание, что для коронавирусной инфекции не очень характерны обильные выделения из носа, хотя заложенность присутствует.

Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины, стаж работы — 14 лет.

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Веретюк говорит, что также для коронавируса не характерен кашель с жужжанием и свистами, который чаще бывает при ОРВИ.

— Можно выделить те симптомы, которые помогут заподозрить именно COVID-19: самый патогномоничный (характерный только для данного заболевания. — Прим. ред.) симптом — потеря обоняния и частично вкуса; длительный и навязчивый кашель; появление одышки; разнообразная сыпь, появляющаяся практически одновременно с респираторными симптомами. Кроме того, могут быть выраженные симптомы интоксикации, не проходящие более двух-трёх дней, боли в мышцах, суставах, — говорит инфекционист Андрей Поздняков.

Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь».

Терапевт Иван Скороходов называет еще один тревожный симптом: долго не проходящая температура. По его словам, большинство вирусных инфекций долго не держит температуру — 3–5 дней максимум. А для COVID-19 характерно, что человек может температурить неделю без какой-либо динамики. Но ориентироваться только на температуру, только на отсутствие обоняния или только на кашель — плохая идея.

— Тут всё зависит от того, на каком уровне произошло поражение дыхательных путей. Если на уровне гортани — кашель будет грубый, лающий, будет боль в горле. Если это трахея — кашель будет с дискомфортом за грудиной, скудная мокрота, люди говорят, что болит в груди. Есть бронхитный кашель — с обильной мокротой, с хрипами при дыхании. Но кто вызвал эти ларингит, трахеит, бронхит: грипп или ковид? Сказать сложно. Поэтому только набор признаков может указывать на наличие вируса, а если уж мы хотим получить четкий ответ — надо сдавать ПЦР, — объясняет доктор.

В любом случае останавливаться на самодиагностике не стоит. Даже если вам кажется, что вы точно знаете, что с вами, при любом недомогании обращайтесь к врачу. Доктор назначит дополнительные исследования: при подозрении на коронавирус это ПЦР-тесты, они могут быть дополнены исследованием крови на ранние антитела и компьютерной томографией легких. И уже после этого вам смогут подобрать оптимальное лечение.

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