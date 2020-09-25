У меня грипп, коронавирус или простая ОРВИ? Врачи рассказали, как различить симптомы

Веретюк говорит, что также для коронавируса не характерен кашель с жужжанием и свистами, который чаще бывает при ОРВИ.



— Можно выделить те симптомы, которые помогут заподозрить именно COVID-19 : самый патогномоничный (характерный только для данного заболевания. — Прим. ред.) симптом — потеря обоняния и частично вкуса; длительный и навязчивый кашель; появление одышки; разнообразная сыпь, появляющаяся практически одновременно с респираторными симптомами. Кроме того, могут быть выраженные симптомы интоксикации, не проходящие более двух-трёх дней, боли в мышцах, суставах, — говорит инфекционист Андрей Поздняков.



Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь».

