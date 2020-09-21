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Число заболевших растёт: оперштаб выдал данные о распространении коронавируса в Ярославской области

Данные о распространении COVID-19 в регионе, актуальные на 21 сентября

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Число заболевших коронавирусом в Ярославской области перевалило за 8 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в Ярославской области перевалило за 8 тысяч человек

Оперштаб выдал данные о распространении коронавируса в Ярославле

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за последние сутки в России было выявлено 6196 новых подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах.

— За прошедшие сутки в Ярославской области зарегистрировано 50 случаев заражения коронавирусом, — рассказали в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — За весь период пандемии в регионе было выявлено 8183 заболевших COVID-19, умерли 45 пациентов.

В Ярославской области недавно начался третий этап снятия коронавирусных ограничений. Это значит, что большинство прелестей обычной жизни уже доступно для ярославцев. Однако что-то все равно под запретом. Чтобы вы не запутались, мы собрали всю информацию об ограничениях в одном месте.

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