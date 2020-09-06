Число заболевших коронавирусом артистов после массовой вспышки инфекции в Ярославле увеличилось

Число заболевших коронавирусом артистов капеллы в Ярославле увеличилось
Стало известно об увеличении количества заболевших коронавирусом артистов хоровой капеллы «Ярославия», у которых в коллективе накануне была выявлена вспышка заболевания.
— Коронавирус был подтвержден у девяти артистов хоровой капеллы «Ярославия», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области. — После выявления случаев заболевания в филармоническом коллективе на изоляцию отправлен 81 человек. Артисты, находившиеся в контакте с заболевшими, продолжают сдавать тесты.
Ранее сообщалось, что после сдачи анализов, коронавирус был выявлен лишь у восьми артистов капеллы. Из-за болезни участников коллектива концерт хоровой капеллы «Ярославия», запланированный на
В руководстве коллектива хоровой капеллы ранее рассказали, что двое заболевших, состояние которых наиболее тяжёлое, попали в COVID-госпиталь.