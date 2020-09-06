Число заболевших коронавирусом артистов после массовой вспышки инфекции в Ярославле увеличилось

Ранее сообщалось, что после сдачи анализов, коронавирус был выявлен лишь у восьми артистов капеллы. Из-за болезни участников коллектива концерт хоровой капеллы «Ярославия», запланированный на 24 сентября , перенесли на середину октября. Вернуться к работе артисты смогут лишь при наличии заключения врача и отрицательного результата исследования на COVID-19 .



В руководстве коллектива хоровой капеллы ранее рассказали, что двое заболевших, состояние которых наиболее тяжёлое, попали в COVID-госпиталь.

