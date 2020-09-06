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Число заболевших коронавирусом артистов после массовой вспышки инфекции в Ярославле увеличилось

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обнародовал обновлённую информацию

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Двое артистов хоровой капеллы «Ярославия» попали в COVID-госпиталь

Двое артистов хоровой капеллы «Ярославия» попали в COVID-госпиталь

Число заболевших коронавирусом артистов капеллы в Ярославле увеличилось

Стало известно об увеличении количества заболевших коронавирусом артистов хоровой капеллы «Ярославия», у которых в коллективе накануне была выявлена вспышка заболевания.

— Коронавирус был подтвержден у девяти артистов хоровой капеллы «Ярославия», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Ярославской области. — После выявления случаев заболевания в филармоническом коллективе на изоляцию отправлен 81 человек. Артисты, находившиеся в контакте с заболевшими, продолжают сдавать тесты.

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Ранее сообщалось, что после сдачи анализов, коронавирус был выявлен лишь у восьми артистов капеллы. Из-за болезни участников коллектива концерт хоровой капеллы «Ярославия», запланированный на 24 сентября, перенесли на середину октября. Вернуться к работе артисты смогут лишь при наличии заключения врача и отрицательного результата исследования на COVID-19.

В руководстве коллектива хоровой капеллы ранее рассказали, что двое заболевших, состояние которых наиболее тяжёлое, попали в COVID-госпиталь.

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