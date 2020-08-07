Заместитель губернатора Ярославской области попал в больницу с коронавирусом

Заместитель губернатора Ярославской области госпитализирован с коронавирусом. Эту информацию подтвердили в правительстве региона.
— Андрей Юрьевич сегодня госпитализирован в больницу. Несмотря на то, что в первый рабочий день после отпуска у него был отрицательный результат теста, им было принято решение уйти на самоизоляцию в связи с тем, что Андрей Юрьевич был в контакте с заболевшим родственником. Уже на четвёртый день самоизоляции, то есть сегодня, пришёл положительный результат теста на коронавирус. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, — прокомментировали в пресс-службе областной администрации.
Напомним, ранее в правительстве сообщали, что Шабалин ушёл на самоизоляцию в связи с тем, что у одного из членов его семьи выявили COVID-19. До этого он был в отпуске и вышел перед самоизоляцией только на один день. Коллеги чиновника утверждают, что круг общения его в этот день был очень узким. С губернатором региона Дмитрием Мироновым он не пересекался. Все контактировавшие с Шабалиным сотрудники «белого дома» ушли на самоизоляцию.