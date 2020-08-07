Заместитель губернатора Ярославской области попал в больницу с коронавирусом

Заместитель губернатора Ярославской области госпитализирован с коронавирусом. Эту информацию подтвердили в правительстве региона.



— Андрей Юрьевич сегодня госпитализирован в больницу. Несмотря на то, что в первый рабочий день после отпуска у него был отрицательный результат теста, им было принято решение уйти на самоизоляцию в связи с тем, что Андрей Юрьевич был в контакте с заболевшим родственником. Уже на четвёртый день самоизоляции, то есть сегодня, пришёл положительный результат теста на коронавирус. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, — прокомментировали в пресс-службе областной администрации.

