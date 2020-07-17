Официально: в Ярославской области 200 медиков заразились коронавирусом

В Ярославской области официально признали пострадавшими от коронавируса 200 работников больниц. Это врачи и медсёстры, которые заразились во время пандемии.

— Если заражение приводит к нетрудоспособности без установления инвалидности, размер выплаты составляет 68 811 рублей. Ее в регионе уже получили 200 человек на общую сумму около 14 миллионов рублей, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Если инфекция приведёт к инвалидности, выплата резко увеличивается:

инвалидам I группы — 2 миллиона 64 тысячи 339 рублей;

инвалидам II группы — 1 миллион 176 тысяч 226 рублей;

инвалидам III группы — 688 тысяч 113 рублей.