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Официально: в Ярославской области 200 медиков заразились коронавирусом

Какие выплаты положены заболевшим врачам и медсёстрам

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Врачи, получившие профессиональное заболевание — COVID-19, должны получить выплаты от государства

Врачи, получившие профессиональное заболевание — COVID-19, должны получить выплаты от государства

В Ярославской области официально признали пострадавшими от коронавируса 200 работников больниц. Это врачи и медсёстры, которые заразились во время пандемии.

— Если заражение приводит к нетрудоспособности без установления инвалидности, размер выплаты составляет 68 811 рублей. Ее в регионе уже получили 200 человек на общую сумму около 14 миллионов рублей, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Если инфекция приведёт к инвалидности, выплата резко увеличивается:

  • инвалидам I группы — 2 миллиона 64 тысячи 339 рублей;
  • инвалидам II группы — 1 миллион 176 тысяч 226 рублей;
  • инвалидам III группы — 688 тысяч 113 рублей.

Семьям умерших медиков выплатят по 2 миллиона 752 тысячи 452 рубля. Сейчас в Ярославской области расследуется смерть 41-летней медсестры Валентины Наумовой, которая брала мазки на коронавирус, а позже заразилась сама. У ещё одного умершего врача нет близких, кому могут передать выплату (это могут быть дети, супруги, родители, бабушки или дедушки).

Родственникам ещё одной работницы регистратуры Переславской ЦРБ и вовсе отказали в выплатах. 63-летняя Галина Олейник заразилась коронавирусом и умерла в мае, но так как она не является медсестрой или врачом, за её смерть выплаты оказались не положены.

Кроме того, важным моментом является доказательство смерти и заболевания коронавирусной инфекцией. В правительстве объясняют, что инфицирование должно быть подтверждено лабораторными методами.

Ранее мы публиковали истории семи медиков, умерших во время пандемии коронавирусной инфекции.

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