Официально: в Ярославской области 200 медиков заразились коронавирусом

В Ярославской области официально признали пострадавшими от коронавируса 200 работников больниц. Это врачи и медсёстры, которые заразились во время пандемии.
— Если заражение приводит к нетрудоспособности без установления инвалидности, размер выплаты составляет 68 811 рублей. Ее в регионе уже получили 200 человек на общую сумму около 14 миллионов рублей, — сообщили в правительстве Ярославской области.
Если инфекция приведёт к инвалидности, выплата резко увеличивается:
- инвалидам I группы — 2 миллиона 64 тысячи 339 рублей;
- инвалидам II группы — 1 миллион 176 тысяч 226 рублей;
- инвалидам III группы — 688 тысяч 113 рублей.
Семьям умерших медиков выплатят по 2 миллиона 752 тысячи 452 рубля. Сейчас в Ярославской области расследуется смерть 41-летней медсестры Валентины Наумовой, которая брала мазки на коронавирус, а позже заразилась сама. У ещё одного умершего врача нет близких, кому могут передать выплату (это могут быть дети, супруги, родители, бабушки или дедушки).
Родственникам ещё одной работницы регистратуры Переславской ЦРБ и вовсе отказали в выплатах. 63-летняя Галина Олейник заразилась коронавирусом и умерла в мае, но так как она не является медсестрой или врачом, за её смерть выплаты оказались не положены.
Кроме того, важным моментом является доказательство смерти и заболевания коронавирусной инфекцией. В правительстве объясняют, что инфицирование должно быть подтверждено лабораторными методами.
Ранее мы публиковали истории семи медиков, умерших во время пандемии коронавирусной инфекции.