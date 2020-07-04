Новые заразившиеся: оперштаб выдал данные о заболевших COVID-19 в Ярославской области 4 июля

В Ярославской области за прошедшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. По данным федерального оперштаба, за 3 июля от COVID-19 никто не скончался, выздоровело 155 человек.



— С начала эпидемии в Ярославской области заболели 4954 человека, — рассказали в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом. — Выздоровели 3711 человек, 19 летальных случаев.

