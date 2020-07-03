Почти все заболевшие в Ярославле: карта распространения коронавируса в регионе на 3 июля

Ярославль остаётся лидером по числу заражений коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки из 43 выявленных случаев коронавируса — 30 в Ярославле.
Данные по остальным районам:
Ярославль — 2533 (+30);
Рыбинск — 692 (+2);
Ростовский МР — 273 (+2);
Ярославский МР — 243;
Переславский городской округ — 234;
Гаврилов-Ямский МР — 218;
Рыбинский МР — 149 (+8);
Тутаевский МР — 115;
Угличский МР — 84;
Борисоглебский МР — 82;
Некрасовский МР — 70;
Большесельский МР — 60;
Даниловский МР — 49;
Некоузский МР — 41;
Пошехонский МР — 26;
Первомайский МР — 16;
Брейтовский МР — 12;
Мышкинский МР — 7;
Любимский МР — 5.
По-прежнему на лечении находятся 484 человека, из них 350 — не попали в статистику, так как пока не подтверждены тесты по COVID-19.
На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 215 человек, на карантине после контакта с заболевшими — 1719 человек.