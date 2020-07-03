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Почти все заболевшие в Ярославле: карта распространения коронавируса в регионе на 3 июля

Подробные данные о заболевших

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Ярославль — лидер по числу новых заражений&nbsp;

Ярославль — лидер по числу новых заражений 

Ярославль остаётся лидером по числу заражений коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки из 43 выявленных случаев коронавируса — 30 в Ярославле.

Данные по остальным районам:

Ярославль — 2533 (+30);

Рыбинск — 692 (+2);

Ростовский МР — 273 (+2);

Ярославский МР — 243;

Переславский городской округ — 234;

Гаврилов-Ямский МР — 218;

Рыбинский МР — 149 (+8);

Тутаевский МР — 115;

Угличский МР — 84;

Борисоглебский МР — 82;

Некрасовский МР — 70;

Большесельский МР — 60;

Даниловский МР — 49;

Некоузский МР — 41;

Пошехонский МР — 26;

Первомайский МР — 16;

Брейтовский МР — 12;

Мышкинский МР — 7;

Любимский МР — 5.

По-прежнему на лечении находятся 484 человека, из них 350 — не попали в статистику, так как пока не подтверждены тесты по COVID-19.

На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 215 человек, на карантине после контакта с заболевшими — 1719 человек.

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