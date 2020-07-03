Почти все заболевшие в Ярославле: карта распространения коронавируса в регионе на 3 июля

По-прежнему на лечении находятся 484 человека, из них 350 — не попали в статистику, так как пока не подтверждены тесты по COVID-19.

На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 215 человек, на карантине после контакта с заболевшими — 1719 человек.