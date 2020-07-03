Похоже, это и есть плато: оперштаб выдал данные о заболевших COVID-19 в Ярославской области 3 июля

Похоже, Ярославская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией и остаётся на нём. Сегодня в регионе выявили ещё 43 заражённых. В течение двух последних недель в области каждый день почти одна и та же цифра по новым случаям.

— За весь период пандемии в Ярославской области выявили коронавирус у 4909 человек. За последние сутки выздоровели ещё 136, всего — 3556, — сообщили в оперативном штабе по Ярославской области.