Похоже, это и есть плато: оперштаб выдал данные о заболевших COVID-19 в Ярославской области 3 июля

Похоже, Ярославская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией и остаётся на нём. Сегодня в регионе выявили ещё 43 заражённых. В течение двух последних недель в области каждый день почти одна и та же цифра по новым случаям.
— За весь период пандемии в Ярославской области выявили коронавирус у 4909 человек. За последние сутки выздоровели ещё 136, всего — 3556, — сообщили в оперативном штабе по Ярославской области.
По стране за минувшие сутки выявили 6718 новых заболевших COVID-19, среди которых у 32,5% типичных признаков коронавируса нет, заболевание протекает бессимптомно. На 3 июля зафиксирована вспышка смертности — от болезни скончались 176 человек по стране.
С начала пандемии в России заболели коронавирусом 667 883 человек.