«Симптомы остались и после выздоровления»: история рыбинца, переболевшего коронавирусом

Положили в палату к пациентам без коронавируса

— Первый тест оказался отрицательным, и меня положили в общую палату с пациентами, не болеющими коронавирусом, взяли новый тест. Через три дня моих соседей по палате выписали домой, а мне пришел тест с положительным COVID-19 . Похоже, что самое страшное заболевание в палате было как раз у меня.

В больнице я пробыл две недели, потом отправили домой сидеть на карантине до двух отрицательных результатов теста.

Мы обратились в региональный депздрав за разъяснением — как получилось так, что коронавирусного больного положили в палату к людям с другими заболеваниями.

— Согласно маршрутизации пациентов направляют на перепрофилированные под COVID койки. Маршрутизация внутри отделения не предусмотрена. Как и в Ярославле, в рыбинском инфекционном отделении лежат пациенты и с другими инфекционными заболеваниями, боксы бывают и на одного, и на несколько человек, — ответили в департаменте.

Дышать было трудно даже после выздоровления

— Симптомы болезни, такие как кашель, сохранялись в течение двух недель. Одышка, отсутствие обоняния и слабость сохранялись больше месяца, даже тогда, когда тесты уже были отрицательными. Коронавирус очень сильно влияет на лёгкие. Чтобы улучшить работу лёгких, делал дыхательную гимнастику, а потом, когда разрешили выходить из дома, начал бегать в хвойном лесу.