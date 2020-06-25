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«Симптомы остались и после выздоровления»: история рыбинца, переболевшего коронавирусом

Признаки заражения у жителя Ярославской области проявился почти сразу

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Переболевший коронавирусом начал заниматься бегом&nbsp;

Переболевший коронавирусом начал заниматься бегом 

Ежедневно несколько десятков жителей Ярославской области заболевают коронавирусом. Примечательно, что у этой заразы множество проявлений, порой болеющие до последнего отрицают у себя COVID-19, потому что симптомы не те. Однако в истории жителя Рыбинска, заболевшего коронавирусной инфекцией ещё в апреле этого года, все развивалось ровно по известному сценарию. Прошло почти два месяца, но последствия болезни до сих пор сказываются.

Публикуем историю переболевшего.

Подцепил на работе

Евгений (имя изменено. — Прим. ред.) работает на одной из московских строек вахтами. С приходом коронавируса строительные работы не были остановлены. Спустя какое-то время COVID-19 начал проявляться у коллег.

— На вахту меня вызвали 16 апреля, жил в общежитии с другими рабочими. Ежедневно перед сменой работники проходили медосмотр, у кого-то выявляли повышенную температуру, этих людей отправляли на скорой в больницу. 26 апреля и я почувствовал себя плохо, поднялась температура 37,7. Я сразу начал прием противовирусного препарата. Три дня была повышенная температура, красное горло. На четвертый день появились кашель, одышка и пропало обоняние.

В больницу забрали со второго раза

— Вернулся домой в Рыбинск. Позвонил в скорую, но меня отправили в поликлинику. На реплику о том, что приехал из Москвы и имел контакты с заражённым, сказали, что у всех COVID и нужно идти в поликлинику. Машину отправили после того, как сказал, что контактировал с человеком, который умер. Меня привезли в инфекционку, взяли анализы, измерили температуру, послушали лёгкие, измерили количество кислорода в крови, сказали, что лёгкие работают и это не коронавирус. Отвезли обратно домой.

Через какое-то время состояние стало ухудшаться, скорую вызвали повторно. На этот раз госпитализировали в инфекционное отделение рыбинской больницы имени Пирогова.

Положили в палату к пациентам без коронавируса

— Первый тест оказался отрицательным, и меня положили в общую палату с пациентами, не болеющими коронавирусом, взяли новый тест. Через три дня моих соседей по палате выписали домой, а мне пришел тест с положительным COVID-19. Похоже, что самое страшное заболевание в палате было как раз у меня.

В больнице я пробыл две недели, потом отправили домой сидеть на карантине до двух отрицательных результатов теста.

Мы обратились в региональный депздрав за разъяснением — как получилось так, что коронавирусного больного положили в палату к людям с другими заболеваниями.

— Согласно маршрутизации пациентов направляют на перепрофилированные под COVID койки. Маршрутизация внутри отделения не предусмотрена. Как и в Ярославле, в рыбинском инфекционном отделении лежат пациенты и с другими инфекционными заболеваниями, боксы бывают и на одного, и на несколько человек, — ответили в департаменте.

Дышать было трудно даже после выздоровления

— Симптомы болезни, такие как кашель, сохранялись в течение двух недель. Одышка, отсутствие обоняния и слабость сохранялись больше месяца, даже тогда, когда тесты уже были отрицательными. Коронавирус очень сильно влияет на лёгкие. Чтобы улучшить работу лёгких, делал дыхательную гимнастику, а потом, когда разрешили выходить из дома, начал бегать в хвойном лесу.

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коронавирусРыбинскЯрославская область
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