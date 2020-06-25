«Симптомы остались и после выздоровления»: история рыбинца, переболевшего коронавирусом

Ежедневно несколько десятков жителей Ярославской области заболевают коронавирусом. Примечательно, что у этой заразы множество проявлений, порой болеющие до последнего отрицают у себя
Публикуем историю переболевшего.
Подцепил на работе
Евгений (имя изменено. — Прим. ред.) работает на одной из московских строек вахтами. С приходом коронавируса строительные работы не были остановлены. Спустя какое-то время
— На вахту меня вызвали 16 апреля, жил в общежитии с другими рабочими. Ежедневно перед сменой работники проходили медосмотр, у кого-то выявляли повышенную температуру, этих людей отправляли на скорой в больницу. 26 апреля и я почувствовал себя плохо, поднялась температура 37,7. Я сразу начал прием противовирусного препарата. Три дня была повышенная температура, красное горло. На четвертый день появились кашель, одышка и пропало обоняние.
В больницу забрали со второго раза
— Вернулся домой в Рыбинск. Позвонил в скорую, но меня отправили в поликлинику. На реплику о том, что приехал из Москвы и имел контакты с заражённым, сказали, что у всех COVID и нужно идти в поликлинику. Машину отправили после того, как сказал, что контактировал с человеком, который умер. Меня привезли в инфекционку, взяли анализы, измерили температуру, послушали лёгкие, измерили количество кислорода в крови, сказали, что лёгкие работают и это не коронавирус. Отвезли обратно домой.
Через какое-то время состояние стало ухудшаться, скорую вызвали повторно. На этот раз госпитализировали в инфекционное отделение рыбинской больницы имени Пирогова.
Положили в палату к пациентам без коронавируса
— Первый тест оказался отрицательным, и меня положили в общую палату с пациентами, не болеющими коронавирусом, взяли новый тест. Через три дня моих соседей по палате выписали домой, а мне пришел тест с положительным
В больнице я пробыл две недели, потом отправили домой сидеть на карантине до двух отрицательных результатов теста.
Мы обратились в региональный депздрав за разъяснением — как получилось так, что коронавирусного больного положили в палату к людям с другими заболеваниями.
— Согласно маршрутизации пациентов направляют на перепрофилированные под
Дышать было трудно даже после выздоровления
— Симптомы болезни, такие как кашель, сохранялись в течение двух недель. Одышка, отсутствие обоняния и слабость сохранялись больше месяца, даже тогда, когда тесты уже были отрицательными. Коронавирус очень сильно влияет на лёгкие. Чтобы улучшить работу лёгких, делал дыхательную гимнастику, а потом, когда разрешили выходить из дома, начал бегать в хвойном лесу.