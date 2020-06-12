По данным оперативного штаба, в Ярославской области на сегодняшний день коронавирусом в регионе заболели 3963 человека с начала эпидемии, за последние сутки COVID-19 выявили ещё у 60 человек. Составили карту распространения инфекции, актуальную на 12 июня.
За последние сутки выздоровели и выписаны еще 109 жителей Ярославской области, один человек умер.
С начала эпидемии в регионе выздоровели 1639 человек, умерли — 16 человек.
В больницах находятся 772 пациента: 293 c пoдтверждённoй кoрoнавируcнoй инфекцией, 479 с симптомами COVID-19. На обязательной изоляции, вернувшись из-за границы, находится 161 челoвек, на карантине после контакта с заболевшими — 2643 человека.
За последние сутки в России выявлено 8987 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 511 423 заболевших в 85 регионах.