12 июня пятница
СЕЙЧАС +19°С
usd 69.12
eur 78.52
Тема дня Новая смерть от COVID-19

Все новости

Все новости
В Ярославской области коронавирус выявили ещё у 60 человек

В Ярославской области коронавирус выявили ещё у 60 человек

По данным оперативного штаба, в Ярославской области на сегодняшний день коронавирусом в регионе заболели 3963 человека с начала эпидемии, за последние сутки COVID-19 выявили ещё у 60 человек. Составили карту распространения инфекции, актуальную на 12 июня.

За последние сутки выздоровели и выписаны еще 109 жителей Ярославской области, один человек умер.

С начала эпидемии в регионе выздоровели 1639 человек, умерли — 16 человек.

В больницах находятся 772 пациента: 293 c пoдтверждённoй кoрoнавируcнoй инфекцией, 479 с симптомами COVID-19. На обязательной изоляции, вернувшись из-за границы, находится 161 челoвек, на карантине после контакта с заболевшими — 2643 человека.

За последние сутки в России выявлено 8987 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 511 423 заболевших в 85 регионах.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!