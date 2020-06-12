За последние сутки выздоровели и выписаны еще 109 жителей Ярославской области, один человек умер.

С начала эпидемии в регионе выздоровели 1639 человек, умерли — 16 человек.

В больницах находятся 772 пациента: 293 c пoдтверждённoй кoрoнавируcнoй инфекцией, 479 с симптомами COVID-19. На обязательной изоляции, вернувшись из-за границы, находится 161 челoвек, на карантине после контакта с заболевшими — 2643 человека.