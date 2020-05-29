В Ярославской области от коронавируса скончалась 58-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Таким образом, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в регионе, по официальной информации, выросло до 14.



Новых заболевших — 84 человека (всего с начала пандемии — 2976). Свежие случаи выявлены в девяти районах:

Рыбинск — плюс 25;



Ярославский район — плюс 19;



Ярославль — плюс 16;



Рыбинский район — плюс 8;



Некрасовский район — плюс 4;

