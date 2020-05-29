В Ярославской области от коронавируса скончалась 58-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Таким образом, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в регионе, по официальной информации, выросло до 14.
Новых заболевших — 84 человека (всего с начала пандемии — 2976). Свежие случаи выявлены в девяти районах:
- Рыбинск — плюс 25;
- Ярославский район — плюс 19;
- Ярославль — плюс 16;
- Рыбинский район — плюс 8;
- Некрасовский район — плюс 4;
- Пошехонский район — плюс 4;
- Угличский район — плюс 3;
- Ростовский район — плюс 3;
- Гаврилов-Ямский район — плюс 2.
Выздоровели и выписаны 45 пациентов (всего выздоровевших — 698 человек). Госпитализированных на 29 мая — 713 человек. Из них 308 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 405 — с симптомами COVID-19, пока не подтвержденными тестами.
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— Из госпитализированных один человек находится в крайне тяжелом состоянии, 21 человек — в тяжелом, — отметили в региональном оперштабе.
У 180 пациентов состояние средней тяжести, у 2062 — удовлетворительное.