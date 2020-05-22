Когда в Ярославской области откроют больницы и поликлиники: ответ властей

В Ярославской области собираются постепенно переводить больницы в обычный формат работы. Это связано с тем, что уже два месяца жители региона не могут получить плановую медицинскую помощь.
— С 1 июня планируем постепенно переводить областную клиническую и Cоловьевскую больницы в полноценный формат работы. По поликлиникам ситуация тоже назрела. Поэтапно будем также возвращать их в обычный формат работы, — рассказал 22 мая на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин, который курирует сферу здравоохранения.
При этом он также назвал больницы, где до 1 июня собираются открыть дополнительные инфекционные койки для больных коронавирусом и пациентов с его симптомами.
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