Когда в Ярославской области откроют больницы и поликлиники: ответ властей

В Ярославской области собираются постепенно переводить больницы в обычный формат работы. Это связано с тем, что уже два месяца жители региона не могут получить плановую медицинскую помощь.



— С 1 июня планируем постепенно переводить областную клиническую и Cоловьевскую больницы в полноценный формат работы. По поликлиникам ситуация тоже назрела. Поэтапно будем также возвращать их в обычный формат работы, — рассказал 22 мая на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин, который курирует сферу здравоохранения.

