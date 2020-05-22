Путинское пособие на детей: как получить деньги. Всё о коронавирусе - онлайн

На Едином портале госуслуг запустили сервис для оформления дополнительных ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты в 2020 году составит 5 285 рублей 50 копеек.
В оперативном штабе по Ярославской области рассказали, как привлекают студентов на работу в госпитали с коронавирусными больными.
— Молодыe специалисты ужe рабoтают в бoльнице имeни Сeмашĸо, клинической больницe №9, Цeнтральной городсĸой бoльнице Ярослaвля и в Тутaевсĸой рaйонной больнице. В сooтветствии c квалификацией учaщиеcя трудоустроены терапевтами, медсестрaми, санитаpами, лаборантами. Кaждому пoмoгает опытный куpaтоp, к котоpому в любое время можно oбратиться зa пoмoщью.
Планируется привлечь около 50 учащихся. Помощь оказывают и преподаватели Ярославского государственного медицинского университета – в настоящее время в работе участвуют 40 из них.
За последние сутки проведены 285 700 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 277 068 человек.
Художник MARMAUUIEMUM нарисовал картинку, посвященную медсестре из Тулы, которая пришла на работу в купальнике, надетом под защитный костюм.
Кстати, за поступок девушку совсем несильно наказали — сделали устный выговор. За медсестру, которая работает с коронавирусными пациентами, вступился даже министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. Он сказал, что казусы такие случаются, и поблагодарил девушку за работу.
Во время пандемии школьники перешли на дистанционку, и интернет стал для них так же важен, как воздух, еда и вода. Тяжелее всех пришлось сельским детям — чтобы поймать связь, им нужно было то ездить с родителями на трассу, где был сигнал, то ползать по крышам домов.
Посмотрите фоторепортаж наших коллег из NGS55.RU о том, как учились школьники в глубинке.
Мамы в разводе могут лишиться президентских выплат на детей от 3 до 16 лет из-за бывших мужей. Оказалось, что из-за пробела в законе забрать деньги имеют право даже те отцы, которые не платят детям алиментов. Ярославская мама, отчаявшись найти решение вопроса на местном уровне, написала жалобу Путину. Подробнее о ситуации.
В каких районах Ярославля зафиксированы вспышки инфекции, почему не все погибшие с положительными результатом тестов попадают в статистику и много ли таких, из-за чего тесты делают не всем заболевшим и почему их результатов приходится ждать так долго? Эти и другие вопросы мы адресовали руководителю управления Роспотребнадзора по Ярославской области Александру Звягину. Публикуем его ответ целиком.
Что будет с транспортом: прямой эфир
Для тех, кто не успел отследить всю информацию, рассказываем коротко, что произошло в Ярославской области:
- В Ярославской области от коронавируса за сутки большое количество инфицированных —133 человека;
- рассказываем, как обезопасить себя от штрафов, во время масочного режима, пользуясь транспортом;
- в Ярославле будут судить первых нарушителей масочного режима;
- в разных уголках Ярославской области уже насчитываются сотни заболевших — карта распространения коронавируса;
- увеличилось количество тяжелобольных в регионе;
- в Ярославской области сельскую администрацию закрыли на карантин;
- в Ярославле в эпоху коронавируса открылся первый обувной магазин - люди не выдержали и побежали за обновками;
- в Ярославле от коронавируса умер врач, мужчина совсем немного не дожил до своего 50-летия;
- все ли умершие люди с подтвержденным коронавирусом попадают в официальную статистику и большой ли дефицит на тесты COVID-19 в Ярославской области — на эти и другие вопросы о распространении инфекции ответил глава в Роспотребнадзоре;
- в Ярославской области объявили сроки сдачи ЕГЭ.