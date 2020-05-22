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Путинское пособие на детей: как получить деньги. Всё о коронавирусе - онлайн

Следим за распространением инфекции в Ярославской области

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Заболевших коронавирусом в Ярославской области с каждым днём становится больше

Заболевших коронавирусом в Ярославской области с каждым днём становится больше

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Ярославской области по-прежнему напряжённая. Мы продолжаем следить за происходящим в режиме онлайн-трансляции. Здесь мы публикуем актуальные данные o COVID-19 по России и региону.

Ольга Прохорова

На Едином портале госуслуг запустили сервис для оформления дополнительных ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты в 2020 году составит 5 285 рублей 50 копеек.

Как получить деньги.

Анна Ёлкина

В оперативном штабе по Ярославской области рассказали, как привлекают студентов на работу в госпитали с коронавирусными больными.

— Молодыe специалисты ужe рабoтают в бoльнице имeни Сeмашĸо, клинической больницe №9, Цeнтральной городсĸой бoльнице Ярослaвля и в Тутaевсĸой рaйонной больнице. В сooтветствии c квалификацией учaщиеcя трудоустроены терапевтами, медсестрaми, санитаpами, лаборантами. Кaждому пoмoгает опытный куpaтоp, к котоpому в любое время можно oбратиться зa пoмoщью.

Планируется привлечь около 50 учащихся. Помощь оказывают и преподаватели Ярославского государственного медицинского университета – в настоящее время в работе участвуют 40 из них.

Вера Кузнецова

За последние сутки проведены 285 700 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 277 068 человек.

Вера Кузнецова

Художник MARMAUUIEMUM нарисовал картинку, посвященную медсестре из Тулы, которая пришла на работу в купальнике, надетом под защитный костюм.

Кстати, за поступок девушку совсем несильно наказали — сделали устный выговор. За медсестру, которая работает с коронавирусными пациентами, вступился даже министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк. Он сказал, что казусы такие случаются, и поблагодарил девушку за работу.

Вера Кузнецова

Во время пандемии школьники перешли на дистанционку, и интернет стал для них так же важен, как воздух, еда и вода. Тяжелее всех пришлось сельским детям — чтобы поймать связь, им нужно было то ездить с родителями на трассу, где был сигнал, то ползать по крышам домов.

Посмотрите фоторепортаж наших коллег из NGS55.RU о том, как учились школьники в глубинке.

Как вам такое место учебы?

Как вам такое место учебы?

Михаил Контуев

Мамы в разводе могут лишиться президентских выплат на детей от 3 до 16 лет из-за бывших мужей. Оказалось, что из-за пробела в законе забрать деньги имеют право даже те отцы, которые не платят детям алиментов. Ярославская мама, отчаявшись найти решение вопроса на местном уровне, написала жалобу Путину. Подробнее о ситуации.

Михаил Контуев

В каких районах Ярославля зафиксированы вспышки инфекции, почему не все погибшие с положительными результатом тестов попадают в статистику и много ли таких, из-за чего тесты делают не всем заболевшим и почему их результатов приходится ждать так долго? Эти и другие вопросы мы адресовали руководителю управления Роспотребнадзора по Ярославской области Александру Звягину. Публикуем его ответ целиком.

Михаил Контуев

Что будет с транспортом: прямой эфир

Ярославль выходит из изоляции — что будет с общественным транспортом? На вопросы наших подписчиков Instagram в прямом эфире ответит начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский. Трансляция состоится 22 мая в 16 часов в Instagram-аккаунте @news_76.

Михаил Контуев

Для тех, кто не успел отследить всю информацию, рассказываем коротко, что произошло в Ярославской области:

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