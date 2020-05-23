Виктор, водитель скорой помощи



— Нагрузка выросла, но и здоровьем сотрудников никто не пренебрегает. На каждой пересменке меряют температуру. Тесты на COVID-19 сдавали, но результаты сообщают только тем, у кого «положительный». Потому, наверное, и не всех обзванивают. Но при мне при пересменке звонили и сообщали, чтобы человек оставался на больничном. В целом работы стало больше примерно на треть.

По доплатам ситуация налаживается, но не всё понятно. При мне в один день около 100 водителей получили, а это примерно половина водителей. Только я всё равно мимо, как и многие другие, у чьих пациентов диагноз ковид пока не подтвердили. Получается, пока диагноз официально не подтверждён, доплату не получаешь.

Кирилл, фельдшер

— Я работаю в Ярославле. Обстановка, как на фронте. Заболевших много. Бригад не всегда хватает. Мазки на ковид брали 27–30 апреля и результат потеряли, повторно взяли 12 мая. Не могу конкретно сказать, сколько человек болеет, но есть те, кто лежит в больнице.

Я уже болею, на больничном 9-й день. Чувствую себя средне: температура, потерял обоняние и вкус, постоянно болит голова. Пил «Ингавирин» и «Амброксол», начал антибиотики. Надеюсь, к концу недели станет легче.

