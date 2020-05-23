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Врачи говорят, что защита стала лучше. Но это не уберегает всех от заражения коронавирусной инфекцией&nbsp;

Врачи говорят, что защита стала лучше. Но это не уберегает всех от заражения коронавирусной инфекцией 

Врачи, водители и фельдшеры скорой помощи в Ярославской области — это те люди, кто ежедневно рискует заразиться коронавирусной инфекцией. Президент пообещал медикам солидные надбавки, а региональный департамент здравоохранения рапортует о том, что все сотрудники обеспечены защитой. Но что на самом деле приходится делать медикам за эти надбавки? Сколько заражённых медиков есть в Ярославской области сейчас?

Мы пообщались с докторами со станций скорой помощи в Ярославле, они рассказали, какой стала их работа во время пандемии. Имена врачей, фельдшеров и водителей изменены по их просьбе.

Виктор, водитель скорой помощи


— Нагрузка выросла, но и здоровьем сотрудников никто не пренебрегает. На каждой пересменке меряют температуру. Тесты на COVID-19 сдавали, но результаты сообщают только тем, у кого «положительный». Потому, наверное, и не всех обзванивают. Но при мне при пересменке звонили и сообщали, чтобы человек оставался на больничном. В целом работы стало больше примерно на треть.

По доплатам ситуация налаживается, но не всё понятно. При мне в один день около 100 водителей получили, а это примерно половина водителей. Только я всё равно мимо, как и многие другие, у чьих пациентов диагноз ковид пока не подтвердили. Получается, пока диагноз официально не подтверждён, доплату не получаешь.

Кирилл, фельдшер

— Я работаю в Ярославле. Обстановка, как на фронте. Заболевших много. Бригад не всегда хватает. Мазки на ковид брали 27–30 апреля и результат потеряли, повторно взяли 12 мая. Не могу конкретно сказать, сколько человек болеет, но есть те, кто лежит в больнице.

Я уже болею, на больничном 9-й день. Чувствую себя средне: температура, потерял обоняние и вкус, постоянно болит голова. Пил «Ингавирин» и «Амброксол», начал антибиотики. Надеюсь, к концу недели станет легче.

Много неорганизованности: чего стоил скандал с доплатами, которые позже начали выплачивать, но не всем. А все больные уверены, что нам всем дали денег. Каждый второй говорит об этом, мол, вам денег дали — работайте.

Путаница с доплатами сотрудникам скорой помощи дошла до Путина, из-за чего глава государства устроил разнос чиновникам, завив, что не просил высчитывать никакие часы. После этого региональные власти отчитались, сколько и кому выплатили, а врачи стали получать надбавки не в 800 рублей, а в 25 тысяч. Кроме того, список выплат расширили, их будут давать не только медикам и водителям скорых.

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