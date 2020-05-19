Владимир Путин сегодня провел совещание по коронавирусным выплатам врачам, семьям с детьми и бизнесу. Мы вели онлайн-трансляцию, но если вам некогда или неохота ее читать (хотя там все подробно описано), рассказываем, что произошло на совещании — в одной заметке.
В том, что врачи не получают свои выплаты, виновато правительство: нужно было изначально ясно и понятно прописывать принципы и способы получения денег, тогда было бы меньше вопросов. Тем не менее процесс сдвинулся: деньги за апрель получили почти все. Впереди начисления за май.
Что касается семей, то тут самая популярная выплата — на детей от 3 до 16 лет, российские семьи подали больше 10 млн заявлений. Деньги начнут выплачивать с 1 июня, оставить заявление можно до 1 октября. С 1 июня начнется выплата для семей с детьми от 3 до 7 лет, в 65 российских регионах подать заявление можно будет уже с завтрашнего дня (где именно — не уточнили). Кстати, выплату пришлют сразу за полгода — это около 33 тысяч рублей.
До 1 июня планируется обеспечить выплаты самозанятым: виртуальный налоговый капитал в размере МРОТ (это 12 130 рублей) появится в приложении «Мой налог» автоматически. Автоматически же вернут налог за 2019 год, для этого нужно привязать к приложению свою банковскую карту (а если не привязывается — подождите до 1 июня, к этому времени ФНС обещает окончательно отладить программное обеспечение).
И напоследок новости экономики: ЦБ и Минэкономразвития прогнозируют инфляцию на уровне 4% по итогам 2020 года. Экономика России начала восстанавливаться.
Мишустин больше не болеет коронавирусом.
Видео: E1.RU