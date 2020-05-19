Что касается семей, то тут самая популярная выплата — на детей от 3 до 16 лет, российские семьи подали больше 10 млн заявлений. Деньги начнут выплачивать с 1 июня, оставить заявление можно до 1 октября. С 1 июня начнется выплата для семей с детьми от 3 до 7 лет, в 65 российских регионах подать заявление можно будет уже с завтрашнего дня (где именно — не уточнили). Кстати, выплату пришлют сразу за полгода — это около 33 тысяч рублей.

До 1 июня планируется обеспечить выплаты самозанятым: виртуальный налоговый капитал в размере МРОТ (это 12 130 рублей) появится в приложении «Мой налог» автоматически. Автоматически же вернут налог за 2019 год, для этого нужно привязать к приложению свою банковскую карту (а если не привязывается — подождите до 1 июня, к этому времени ФНС обещает окончательно отладить программное обеспечение).

И напоследок новости экономики: ЦБ и Минэкономразвития прогнозируют инфляцию на уровне 4% по итогам 2020 года. Экономика России начала восстанавливаться.

Мишустин больше не болеет коронавирусом.

