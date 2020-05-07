Ярославские медики скорой помощи, получив зарплату за апрель, остались в шоке. Доктора, фельдшера и водители, усиленно трудившиеся целый месяц во время пандемии коронавируса, ожидали получить за это положенную надбавку. Тем более доплаты обещал президент, подписаны указы Правительства России о солидных доплатах тем, кто работает с больными коронавирусом.
— Слёзы, а не зарплата, — говорят сотрудники скорой и показывают зарплатные листочки за апрель.
Один фельдшер получил за выезды к пациентам с коронавирусом надбавку в 860 рублей 89 копеек.
А водители скорой не получили ничего.
Напомним, по указу Правительства России от 2 апреля 2020 года и указу президента страны медикам положено сразу две выплаты: первая — за дополнительную нагрузку в период коронавируса, вторая — тем, кто непосредственно работает с заражёнными людьми. На это региональный департамент здравоохранения и фармации уже получил из федерального бюджета транши в 50 и 63 миллионов рублей соответственно.
Ранее мы объясняли, в каком размере и кому должны поступить доплаты. Самая маленькая надбавка начинается от 20 % среднемесячного дохода за 9 месяцев младшему медперсоналу, обеспечивающему условия оказания первичной помощи. Но в реальности не досталось и этого.
— За апрель дали фельдшерам, которые ездили по коронавирусу: кому 700 рублей, кому 900, водителям этим, которые на вирусе, по 1000, что ли. И то не всем. Диспетчерам, которые принимают вызовы, по 3000. Чтобы получить надбавку, надо целый месяц отработать на инфекционной бригаде. Но это сделать нереально, потому что постоянно всех пересаживают, — рассказал 76.RU работник скорой. — Нам сказали, что учет выездов за апрель не велся, а чтобы получить доплату, нужно полный месяц отработать. Кто-то в итоге ушёл на больничные со словами: «Ну на фиг, за бесплатно рисковать никто не будет».
В департаменте здравоохранения Ярославской области эту ситуацию прокомментировали отсылкой к постановлениям Правительства России.
— Выплаты осуществляются в соответствии с постановлением Правительства РФ № 415 за фактически отработанное время (п.11-Б). Если сотрудник в апреле не оказывал помощь пациентам с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции, то выплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не предоставляется. В свою очередь, стимулирующие выплаты в соответствии с постановлением Правительства № 484 будут осуществлены в мае, — рассказали в правительстве области.
Так что есть вероятность, что положенные выплаты за работу с коронавирусными больными врачи увидят в расчётном листке за май.