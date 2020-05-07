Ярославские медики скорой помощи, получив зарплату за апрель, остались в шоке. Доктора, фельдшера и водители, усиленно трудившиеся целый месяц во время пандемии коронавируса, ожидали получить за это положенную надбавку. Тем более доплаты обещал президент, подписаны указы Правительства России о солидных доплатах тем, кто работает с больными коронавирусом.

— Слёзы, а не зарплата, — говорят сотрудники скорой и показывают зарплатные листочки за апрель.

Один фельдшер получил за выезды к пациентам с коронавирусом надбавку в 860 рублей 89 копеек.