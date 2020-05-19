Сегодня президент Владимир Путин провёл совещание, на котором объяснил, как и кому положены выплаты. Глава государства раскритиковал то, как пособия выплачиваются сейчас. После совещания губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал, кому положены выплаты в регионе.
Врачам и всему персоналу больниц
— В первую очередь, речь шла о доплатах специалистам, работающим с COVID-пациентами. Федерация выделила на их финансовую поддержку более 10 миллиардов рублей. Регион получил 300 миллионов. Они уже перечислены в медицинские организации области. Стимулирующие выплаты выдаются более двум тысячам наших медиков.
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Кроме того, в ближайшее время специалисты региона, которые работают с коронавирусными больными, получат и региональные доплаты. Из резервного фонда Правительства области на это будет выделено 34 миллиона рублей. Сегодня принято Постановление о порядке начисления, — рассказал Дмитрий Миронов.
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Выплаты получат:
- специалисты службы скорой помощи — от врачей до водителей;
- специалисты первичного звена — участковые педиатры и терапевты;
- врачи общей практики;
- пульмонологи и инфекционисты;
- средний медицинский персонал, оказывающий медицинскую помощь на дому и в условиях поликлиник.
— В стационарах будем доплачивать не только медикам, но и персоналу, который задействован в организации всего процесса медицинской помощи: уборщицам и буфетчицам — они тоже соприкасаются с ковидными больными. Все доплаты будут начислены за апрель и май.
Помощь семьям
— Также сегодня с президентом шла речь о денежной помощи семьям. По 5 тысяч рублей на детей до 3 лет уже получили 16 тысяч ярославских семей. Им перечислено 186 миллионов рублей. Продолжается прием заявок на единовременную выплату детям от 3 до 16. Пока подана 31 тысяча заявлений, 29 тысяч из которых через портал Госуслуг. Выплачиваться средства будут с 1 июня. С этой же даты будут выдаваться и пособия на детей от 3 до 7 лет из семей, чей среднедушевой доход составляет ниже прожиточного минимума. Принимать заявления от данной категории жителей начнем завтра.
Помощь бизнесу⠀
— Говорили на совещании и о поддержке бизнеса. Он тоже должен почувствовать помощь от государства. Налоговая служба уже выплачивает субсидию малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили коллективы. Завтра региональный Фонд поддержки предпринимательства начинает выдачу антикризисных займов МСП. А 26 мая областная Дума рассмотрит новый законопроект по региональным мерам поддержки бизнеса.
Ранее мы уже объясняли, как получить выплаты, обещанные президентом. А на сайте Госуслуг появилась форма для врачей, куда можно пожаловаться об отсутствии выплат.