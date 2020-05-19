Сегодня президент Владимир Путин провёл совещание, на котором объяснил, как и кому положены выплаты. Глава государства раскритиковал то, как пособия выплачиваются сейчас. После совещания губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал, кому положены выплаты в регионе.

Врачам и всему персоналу больниц

— В первую очередь, речь шла о доплатах специалистам, работающим с COVID-пациентами. Федерация выделила на их финансовую поддержку более 10 миллиардов рублей. Регион получил 300 миллионов. Они уже перечислены в медицинские организации области. Стимулирующие выплаты выдаются более двум тысячам наших медиков.

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Кроме того, в ближайшее время специалисты региона, которые работают с коронавирусными больными, получат и региональные доплаты. Из резервного фонда Правительства области на это будет выделено 34 миллиона рублей. Сегодня принято Постановление о порядке начисления, — рассказал Дмитрий Миронов.

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Выплаты получат: