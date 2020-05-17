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Почти сотня заболевших: карта распространения коронавируса в Ярославской области (17 мая)

Обновлённая информация о состоянии здоровья заразившихся COVID-19

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Наибольших рост заболевших в Ярославле

Наибольших рост заболевших в Ярославле

По данным оперативного штаба, в Ярославской области за последние сутки коронавирусом заразились ещё 97 человек. Основной прирост в Ярославле — COVID-19 выявлен у 78 жителей города. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.

Потянув за бегунок, вы увидите данные за 16 мая

Фото 1: Полина Авдошина \ Сеть городских порталов
Фото 2: Илья Давыдов \ Сеть городских порталов

С начала эпидемии в Ярославской области коронавирусом заразились 1726 человек: 990 — в Ярославле, 162 — в Рыбинске, 154 — в Гаврилов-Ямском районе, 79 — в Тутаевском районе, по 62 — в Ростовском и Ярославском районах, по 45 человек заболели в Рыбинском районе и Переславском городском округе, 31 — в Некрасовском районе, 25 — в Угличском, 20 — в Борисоглебском районе, 13 — в Некоузском, по 11 человек — в Даниловском и Большесельском районах, 6 человек заболели в Первомайском районе, 5 — в Пошехонском, 3 — в Брейовском, в Любимском и Мышкинском по одному человеку.

Выздоровело 304 человека, умерли 11 человек.

За последние сутки проведено 808 лабораторных исследований.

На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 186 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1888 человек.

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