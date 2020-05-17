Четверо в крайне тяжёлом состоянии: как чувствуют себя заболевшие коронавирусом

В Ярославской области за последние сутки антирекорд — коронавирусом заразились ещё 97 человек. С начала эпидемии COVID-19 заболели 1726 жителей региона.



— Выздоровели ещё пять жителей области, — рассказали в региональном оперативном штабе.



Всего с начала эпидемии с болезнью справились 304 человека, умерли 11. На лечении в настоящий момент находятся 1411 человек, из них в больницах с подтверждённым коронавирусом — 175. Состояние 1277 человек медики оценивают как удовлетворительное, 122 пациента находятся в состоянии средней тяжести, восемь человек в тяжёлом состоянии и четверо — в крайне тяжёлом.

