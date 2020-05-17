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Четверо в крайне тяжёлом состоянии: как чувствуют себя заболевшие коронавирусом

С начала эпидемии COVID-19 в Ярославской области заразились 1726 человек

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В больницах с коронавирусом находятся 175 человек

В больницах с коронавирусом находятся 175 человек

В Ярославской области за последние сутки антирекорд — коронавирусом заразились ещё 97 человек. С начала эпидемии COVID-19 заболели 1726 жителей региона.

— Выздоровели ещё пять жителей области, — рассказали в региональном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии с болезнью справились 304 человека, умерли 11. На лечении в настоящий момент находятся 1411 человек, из них в больницах с подтверждённым коронавирусом — 175. Состояние 1277 человек медики оценивают как удовлетворительное, 122 пациента находятся в состоянии средней тяжести, восемь человек в тяжёлом состоянии и четверо — в крайне тяжёлом.

Состояние заболевших коронавирусом жителей Ярославской области

Состояние заболевших коронавирусом жителей Ярославской области

Крайне тяжёлое состояние означает, что человек не может дышать самостоятельно, люди подключены к ИВЛ. Пациенты в тяжёлом состоянии испытывают дефицит кислорода, их подключают к кислородной поддержке.

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