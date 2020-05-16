На Госуслугах открылась форма для врачей, куда можно жаловаться на отсутствие обещанных выплат

Минсвязь создала форму для жалоб врачей и медработников, которые не получили выплаты, несмотря на то, что работают с зараженными коронавирусом и теми, кто входит в группы риска заражения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.
— На едином портале Госуслуг врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат, — говорится в сообщении Минсвязи.
Оставить обращение можно по этой ссылке.
Создать раздел для обращений медиков поручил премьер-министр Михаил Мишустин на вчерашнем совещании с членами Правительства РФ.
Информация о проблемах с выплатами дошла и до Владимира Путина, президент жестко высказался на этот счет в прямом эфире. Надбавки медикам ввели постановлением правительства № 484 от 12 апреля, там указаны предельные суммы выплат.