На Госуслугах открылась форма для врачей, куда можно жаловаться на отсутствие обещанных выплат

Минсвязь создала форму для жалоб врачей и медработников, которые не получили выплаты, несмотря на то, что работают с зараженными коронавирусом и теми, кто входит в группы риска заражения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

— На едином портале Госуслуг врачи и медработники, работающие с инфицированными новой коронавирусной инфекцией, могут оставить жалобы на отсутствие стимулирующих выплат, — говорится в сообщении Минсвязи.



Оставить обращение можно по этой ссылке.



Создать раздел для обращений медиков поручил премьер-министр Михаил Мишустин на вчерашнем совещании с членами Правительства РФ.